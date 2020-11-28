“صناعة عمان” تدعو إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الأردن والمانيا

عمان- الغد- دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال من المانيا والأردن في القطاع الصناعي.

وقال المهندس الجغبير خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الأردني الألماني الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال عن بعد، ان الاستثمار ليس فقط محركا رئيسياً للنمو الاقتصادي ولكن يعمل على توفير احتياجات المستهلكين خلال الأزمات.

ويأتي تنظيم المتدى بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية AHK بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، القطاع الصناعي، قطاع المياه وإعادة تدويرها، قطاع البنى التحتية والمشاريع المدنية وقطاعي الصحة والتعليم والتدريب.

وأكد الجغبير على ضرورة تعظيم الاستفادة من المشاركة في مثل هذه المنتديات، من خلال العمل على إقامة مشاريع مشتركة في شتى المجالات المتاحة، والاستفادة من الخبرات الالمانية المتقدمة في مجال التصنيع والتعليم والتدريب المهني.

وشارك في المنتدى السفير الالماني في المملكة بيرنهارد كامبمان ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المانيا بشير الخصاونة ورئيس الغرفة العربية الالماني في مصر عماد غالي ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، اضافة الى مشاركة العديد من الشركات الأردنية والالمانية من مختلف القطاعات والتي تجاوز عددها الخمسين شركة.

ومن الشركات التي شاركت على سبيل المثال شركة اي بي ام وساب ولوفتهانزا الالمانية، ومن الجانب الأردني وزارة التعليم العالي وهيئة الاستثمار وشركات صناعية وشركات عاملة في قطاع المقاولات والهندسة.

وبدوره دعا السفير الالماني في المملكة بيرنهارد كامبمان الى الاستفادة من انعقاد هذا المنتدى من خلال التعرف على فرص الاستثمار المشترك، مشددا على ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج التي تقدمها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في الاردن.

وأضاف ان الجامعة الألمانية الأردنيّة تعتبر مثالاً ناجحا على التعاون بين البلدين.

وأكد السفير ضرورة الاستفادة من التجربة المتقدمة لالمانيا في مجالي الطاقة والابتكار من خلال تأسيس مركز للابتكار في الاردن، الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات الأردنية.

واعرب عن أمله ان يشهد العام القادم مزيدا من الاستثمارات الالمانية في المملكة، خصوصا وان المانيا تعتبر الداعم الثاني للاردن بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ومن جانبه شدد السفير الاردني في المانيا بشير الخصاونة على عمق العلاقات التي تربط الأردن والمانيا في شتى المجالات، مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الالمانية للمملكة، وخصوصا في ظل جائحة كورونا، مؤكدا على المزايا التي تتمتع بها المملكة كبيئة جاذبة للاستثمار.

ومن جهته ثمّن مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي الدور الذي تقوم به الوكالة الالمانية للتعاون الدوليّGIZ في تقديم العديد من البرامج الهادفة لتنمية القطاع الصناعي الأردني، من خلال مكتبها الموجود في مبنى غرفة صناعة عمان.

واشار الى ان ما يقرب من 20٪ من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، الا ان الصادرات الأردنية اقل بكثير، على الرغم من الاتفاقية التجارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

ودعا الحسامي الى زيادة الاستثمارات الثنائية بين البلدين وخصوصا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الغذائية والبلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية.

الى ذلك، اكد رئيس الغرفة العربية الالمانية في مصر عماد غالي اهمية هذا المنتدى في تعزيز الروابط بين الشركات الأردنية والمصرية والالمانية، مثمنا جهود الحكومة الأردنية في مكافحة جائحة كورونا.

واشار الى ان الغرفة العربية الالمانية ستنظم مزيدا من اللقاءات خلال الشهرين القادمين بهدف تعزيز التقارب بين فعاليات القطاع الخاص في البلدان الثلاث.

وفي ذات السياق، اكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني خلال مشاركته في المنتدى ان هيئة الإستثمار عملت وبالتشارك مع كافة الجهات في القطاعين العام والخاص على إعداد ملف يضم أهم الفرص الإستثمارية الواعدة في الأردن وبلغ عددها 75 فرصة إستثمارية في قطاعات إقتصادية متنوعة.

واشار إلى استعداد هيئة الإستثمار الكامل لتوجيه كافة أشكال الدعم للشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار في الأردن.

وتطرق إلى استراتيجية عمل هيئة الإستثمار الهادفة إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين الإستثمارات القائمة ودعم الصادرات الوطنية، وما تتميز به المملكة عن غيرها كدولة جاذبة للإستثمار الأجنبي من حيث موقعها الاستراتيجي، والاستقرار السياسي الذي تنعم به، علاوة على القوانين الواضحة والمنظمة للاستثمار والتي تكفل حقوق الجميع ،بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق التنموية والحرة في كافة محافظات المملكة مما يعني فرصاً كبيرة للاستثمار والمستثمرين .