إطلاق دليل الصناعات الأردنية الإلكتروني

أطلقت غرفة صناعة عمان دليل الصناعات الأردني الالكتروني، وذلك ضمن جهود الغرفة في التسويق للمنتجات الأردنية، حيث يوفر الدليل خدمة البحث من خلال اسم الشركة المصنعة او من خلال السلعة، وباللغتين العربية والانجليزية.

رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير اكد ان الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الاسواق الدولية، لما تتمتع به المنتجات الوطنية من جودة عالية تضاهي افضل الصناعات العالمية.

وبين الجغبير، انه ضمن جهود غرفة صناعة عمان في تحسين جودة خدماتها وتسويق المنتجات الأردنية والتعريف بها، فقد جاء اطلاق الدليل الصناعي للصناعات الأردنية، الذي تأمل ان يبرز مدى التطور الذي وصلته الصناعات الاردنية والتي تجعلنا نفتخر بها على مستوى العالم، ودليل ذلك ان صادراتنا الوطنية تصل الى اكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم.

واوضح الجغبير ان الصناعة الأردنية تعتبر احدى ركائز الاقتصاد الوطني وتقدمه، اذ تساهم بحوالي ربع الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر، ناهيك عن دعمها للقطاعات الاقتصادية الاخرى، وكذلك ترفد ميزان المدفوعات بأكثر من 7 مليارات دولار نتاج الصادرات والاستثمار، كما تشغل حوالي 250 ألف عامل وعاملة يعيلون ما يزيد عن مليون مواطن اردني، ويتقاضي العاملين فيها ما يزيد عن مليار دينار سنوياً كرواتب وتعويضات.

من جهته اوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن هذا الدليل يتميز بأنه باللغتين العربية والانجليزية، كما يوفر امكانية البحث البسيط عن طريق اسم المنتج او اسم المنشأة، اضافة الى البحث المتقدم عن طريق معلومات الشركة الأساسية والعنوان والقطاع والمنتجات، كما يوفر الدليل آلية تصدير نتائج البحث ومعلومات الشركات بصيغ PDF and Excel، بحيث يمكن الوصول الى الشركة المصنعة لأي منتج، من خلال اسم المنتج، كما يمكن التواصل مع اي شركة والوصول الى عنوانها، من خلال المعلومات المتوفرة في هذا الدليل، معربا عن أمله ان يسهم هذا الدليل في تعزيز التعاون والتشبيك بين منشآت القطاع الصناعي.

واضاف الحسامي ان الغرفة ستعمل على تحديث معلومات وبيانات الشركات الصناعية في هذا الدليل، في حال تغيير هذه المعلومات من قبل الشركة على نظام العضوية، كما سيقوم الموقع بعرض رسائل تنبيهية واضحة لغايات تسهيل استخدام الدليل، ودعا الحسامي كافة الشركات الصناعية لدخول هذا الدليل للتأكد من صحة معلوماتها، وفي حالة طلب اي تعديل فسيتم القيام به فور الطلب.

واشار الحسامي الى أن أيقونة الدليل الصناعي موجودة في الموقع الالكتروني لغرفة صناعة عمان وهو: www.aci.org.jo، والذي يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات التي تقدمها الغرفة بشكل فوري ومباشر ، كما سيجد المتصفح في الموقع كما هائلا من المعلومات ليس فقط ما يخص القطاع الصناعي وانما حول الاقتصاد الوطني بشكل عام، اضافة الى امكانية الدخول من خلال الموقع الى نوافذ اخرى بواسطة عمليات الربط الالكتروني .

واوضح الحسامي أن ادارة الغرفة تفخر بكوادر الغرفة، الذين عملوا على تنفيذ هذا الدليل واصداره بطريقة سهلة ومبسطة، باستخدام تكنولوجيا متقدمة، معربا عن امله ان يسهم في الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية، من خلال تسهيل عملية البحث عن الشركات المصنعة لها.