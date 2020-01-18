“صناعة عمان”: تفعيل حماية الملكية الفكرية يدعم الاقتصاد

عمان- الغد– أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين، أن حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن تحظى باهتمام كبير في مختلف دول العالم، ومنها الأردن؛ حيث إن تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية من شأنه أن ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك، وزيادة فرص العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة للتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعناصرها وأهميتها في حماية الصناعة الوطنية وفي حماية الصناعة الوطنية وتطويرها وزيادة صادراتها، نظمتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين/ قسم الملكية الفكرية.

ودعا سعد، لتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية بما يصب في تعزيز الثقة ببيئة العمل في الأردن، ويحمي مصالح الصناعيين ويمنع هدر الأموال العامة على المنتجات المقلدة ذات الجودة الرديئة وسريعة العطب.

ومن جهته، أوضح رئيس جمعية الأردن لحماية حقوق الملكية الفكرية نادر قمصية، أن الجمعية انبثقت عن الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية الفكرية وأنها تهدف إلى زيادة الوعي لدى جمهورر المستهلكين بحقوق الملكية الفكرية، وتقديم الاقتراحات والدراسات للجهات المختصة فيما يتعلق بتطوير آليات العمل والتشريعات والاتفاقيات.