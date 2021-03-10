“صناعة عمان”: 2048 منشأة لم تجدد اشتراكها في الغرفة

عمان-الغد- أظهرت بيانات صادر ة عن غرفة صناعة عمان ان عدد الشركات الصناعية التي لم تجدد اشتراكها في الغرفة خلال الفترة 1/1/2020 وحتى 20/2/2021 وصل الى 2048 منشأة صناعية، يصل رأسمالها المسجل الى 139.4 مليون دينار، وتشغل ما يزيد على (8* آلاف عامل.

وبينت احصاءات الغرفة في ان هذه المنشآت تعتبر حكما غير نشطة اقتصاديا او مغلقة، حيث ان قانون غرف الصناعة رقم 10 لعام 2005 ينص على وجوب انتساب المؤسسات الصناعية والحرفية الى الغرف الصناعية التي يقع مصنع اي منها في منطقة اختصاصها، ودعمت هذه المادة، مادة أخرى في قانون رخص المهن رقم 20 لعام 1985، والتي نصت على انه ولغايات اصدار رخصة مهن فانه على المنشأة ان تكون منتسبة ومسددة اشتراكها السنوي لغرف التجارة او الصناعة.

وحول توزيع هذه المنشآت قطاعيا، اوضحت البيانات ان (301) منها في قطاع الصناعات الانشائية، (67) في قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية، (10) في قطاع الصناعات التعدينية، (276) في قطاع الصناعات التموينية والغذائية، (191) في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، (445) في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، (13) منشأة في قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، (69) في قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، (582) في قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية، (94) في صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون.

ويشار هنا ان هذا العدد الكبير من المنشآت التي لم تجدد اشتراكها، يشير الى وجود معاناة كبيرة في هذا القطاع، نتيجة المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها المصانع في السوق المحلي من المنتجات المستوردة والتي تدخل المملكة معفاة من الرسوم الجمركية او برسوم منخفضة وتحظى في دولها بدعم كبير وخصوصا فيما يتعلق باسعار الطاقة، ورخص العمالة والدعم المباشر والتمتع بوفورات الحجم .