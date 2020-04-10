“صناعيون” يقدرن جهود “صناعة الأردن” بتحويل الأزمة إلى فرصة إنتاجية حقيقية

عمّان – الغد – اجمع عدد من الصناعيين على الدور الكبير الذي يقوم فيه مجلس غرفة صناعة الأردن هذه الفترة تحديدًا بتحويل أزمة ‘وباء كورونا’ الى فرصة إنتاجية حقيقية، وذلك من خلال بحث فرص العمل وتعزيز كفاءة الإنتاج وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية.

وقدّر الصناعيون جهود غرفة صناعة الأردن في التواصل مع المنشآت الصناعية لبحث التحديات التي تواجهها هذه الفترة تحديدا وخصوصا فيما يتعلق بإصدار التصاريح.

وقال مؤسس مجموعة العملاق الصناعيّة حسن الصمادي ان رئيس وأعضاء مجلس غرفة صناعة الأردن بذلوا جهدا كبيرا ونقاشات ماراثونية على مدى الايام ولساعات متأخره من الليل امتدت منذ بداية الازمه حتى يومنا هذا، لتثمر عن نجاحات كبيره للوطن والصناعة.

واعتبر الصمادي ان مجلس غرفتي صناعة الأردن وعمان خير من يحمل امانة تمثيل الهيئة العامة في القطاع الصناعي بكفائة واقتدار، مشددا انه وبجهود الجميع وصبر الجميع وتفهم الجميع قد نستطيع تحويل هذه الازمه الى فرصة.

وبدوره قال الصناعي من منطقة الموقر عبدالله الشوابكة، ان مثابرة غرفة صناعة الأردن للحفاظ على تماسك القطاع الصناعي يعتبر إنجازا كبيرا، ويدل على حجم المسؤولية الكبيرة التي يتحلى بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

وزاد الشوابكة ان هذه الجهود تقدر بشكل كبير وتسجل ضمن إنجازات المجلس التي بدأ بتحقيقها منذ ان باشر عمله.

وبدوره رئيس مجلس إدارة جمعية مصنعي الحجر والبلاط و الرخام الاردنية(جوستون)، احمد ابوسبيت، انه من الصناعيين العاملين في القطاع منذ عام ١٩٨٥، اذ ان الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس غرفة صناعة الأردن لا مثيل لها، مؤكدا ان رئيس مجلس ادارة الغرفة المهندس فتحي الجغبير يواصل الليل بالنهار مدافعا ومنافحا عن القطاع الصناعي وبكل ما اوتي من قوة وعزيمة.

وأشار الى ان رئيس غرفة صناعة الأردن بذل جهود كبيرة لاعاده تشغيل هذا القطاع وبث الحياه فيه من جديد

وتابع ابوسبيت ان المجلس يبحث دائما التحديات ويعرض الحلول خلال لقاءه الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة للتواصل الدائم مع الهيئة للقطاع الصناعي.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة مصنع شركة المسعودية للصناعات الكهربائية المهندس مازن أبو جبارة ان العمل الجاد والحقيقي يظهر علانية ولا يمكن إخفاءه، مؤكدا ان رئيس وأعضاء مجلس غرفة صناعة الأردن يسعون بكل جهودهم لتحقيق المنفعة للقطاع الصناعي وتذليل العقبات.

وأشار ابوجبارة الى ان رئيس وأعضاء مجلس غرفة صناعة الأردن يسعون لإعادة تشغيل القطاع الصناعي كما كان وتحويل هذه الأزمة الى فرصة حقيقية.

ومن جهتهم، اشاد الصناعي احمد السلاخ بجهود غرفة صناعة الأردن في سعيها لتحويل هذه الأزمة الى فرصة حقيقية، مقدرا حجم المسؤولية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس غرفة صناعة الأردن وحرصهم على إدامة عمل القطاع الصناعي بكفاءة واقتدار.