صناعيو شرق عمان يستذكرون الاستقلال ويؤكدون وقوفهم خلف الملك

عمان- الغد- استذكر رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي الانجازات الكبيرة وبخاصة الاقتصادية التي حققها الاردن منذ استقلال المملكة، مؤكدا وقوف منتسبيها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال السعودي خلال حفل الافطار الذي اقامته الجمعية، ان ذكرى الاستقلال تمثل لنا معاني كثيرة في نفوسنا نستذكر فيها مسيرة البناء من عبدالله الاول والحسين الباني الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف خلال الحفل الذي حضره حشد من الصناعيين وامين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ورئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة ، ان ذكرى الاستقلال تعطينا العزم بان نستمر ونتحمل ما يدور حولنا من صعوبات وتحديات قادرين على تجاوزها.

واشار السعودي كذلك الى ذكرى عيد الجلوس الملكي التي تصادف الاسبوع المقبل، مؤكدا ان الاردن عبر عشرين عاما من العطاء قائدها جلالته بحكمة واقتدار وسط ظروف استثنائية خلال السنوات العشر الماضية.

وقال السعودي ان مسيرتنا الاردنية خلف قيادة جلالة الملك، هي تجديد دائم للبيعة والولاء، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالته للدفاع عن القدس والمقدسات انطلاقا من وصايته الهاشمية.

واكد السعودي ان الجمعية هي ذراع لغرفتي صناعة الاردن وعمان وتؤمن بضرورة العمل كفريق واحد لخدمة الصناعة الوطنية بما يمكنها من تجاوز التحديات التي تعيشها والمحافظة على تنافسيتها محليا وفي اسواق التصدير.

الى ذلك قال نائب رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم ان الصناعة الوطنية تمر اليوم بظروف صعبة تتطلب من الجميع الوقف الى جانبها اكثر من اي وقت مضى لدعم صمودها وقدرتها على المنافسة بالأسواق المحلية والخارجية.

وشدد ابو حلتم الذي يشغل ايضا عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على ضرورة اعادة النظر بتكاليف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة اضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الاردنية الى اسواقها خصوصا من دول المنطقة.

وبين ابو حلتم ان الجمعية تهدف الى الصالح العام والتنسيق مع جميع الصناعيين وهي دعاة وحدة وليس اقصاء طرف على حساب الاخرى مؤكدا ان الظروف الحالي تتطلب تكاتف الجميع وتقديم الحلول لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بشكل عام والصناعي بشكل خاص.

بدوره، عرض عضو مجلس ادارة الجمعية المهندس شادي عنبتاوي، اهم المشاريع والبرامج التي تسعى الجمعية لإنجازها خلال العام الماضي خدمة لمنتسبيها والصناعيين العاملين في شرق عمان، ومنها تنظيم المعرض الوظيفي الخامس خلال الشهر المقبل الذي يستهدف توفير 150 فرصة عمل فورية بمصانع المنطقة.

واشار الى ان الجمعية ستفتح قريبا باب التسجيل لبرنامج التأمين الصحي الشامل باشتراك زهيد وتغطية صحية متميزة، الى جانب عمل منصة الكترونية لمنتجات منتسبيها لتشجيع الترويج الالكتروني.

ولفت الى ان الجمعية ستنجز قريبا دراسة تتعلق بالنقل الجماعي للمواظفين والعاملين بمصانع المنطقة بهدف معالجة مشكلة الدوران الوظيفي الذي تعاني منه المصانع، بالاضافة لتطوير معهد ماركا المهني بالاشتراك مع جهات رسمية.

يذكر ان خدمات جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تغطي المناطق الصناعية في ماركا واحد والنصر وبسمان وطارق وابوعلندا والقويسمة واليرموك والياسمين والمقابلين وما جاورها بعدد منشئات صناعية تصل الى 1800 منشأة توظف نحو 30 الف عامل وعاملة غالبيتهم من الاردنيين.