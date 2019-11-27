صندوقا أبوظبي والكويت السياديان يعتزمان الاستثمار في طرح “أرامكو”

دبي – قالت مصادر مطلعة إن صندوقين سياديين في أبوظبي والكويت يعتزمان الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية التي تعول بشكل أساسي على مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية. وذكر أحد المصادر أن القرار النهائي بشأن حجم الاستثمار يتطلب موافقة مجلس إدارة الجهاز.

وقال مصدران إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية. ولم يتضح على الفور حجم الاستثمار.

وامتنع متحدث باسم جهاز أبوظبي عن التعليق وامتنعت أرامكو عن التعقيب. ولم ترد الهيئة الكويتية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب. وتجاهد شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لجذب مستثمر كبير أو رئيسي للمشاركة في الطرح الذي قد يكون الأكبر في العالم إذا تجاوز 25 مليار دولار.

وزار مسؤولون من أرامكو الكويت وأبوظبي اللتين تربطهما علاقات سياسية قوية مع الرياض لبحث المشاركة في الطرح.

وألغت أرامكو جولات ترويجية لإدراجها خارج منطقة الخليج في ظل غياب الاهتمام من مؤسسات استثمار أجنبية إذ يرى الكثير منها أن تقييم أرامكو باهظ في ظل القلق إزاء مسائل تتعلق بالسياسة والحوكمة والبيئة.

ويدير الصندوقان معا أصولا قيمتها إجمالا نحو 1.3 تريليون دولار بحسب معهد صناديق الثروة السيادية ما يجعلهما ضمن الأكبر على مستوى العالم. وقال مصدران إن جهاز أبوظبي يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار بينما ذكر مصدران آخران أن حجم الاستثمار يتراوح بين 1.5 وملياري دولار.

ويرأس الجهاز الذي تُقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار، رئيس دولة الإمارات الشيح خليفة بن زايد آل نهيان بينما يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتهدف السعودية لبيع حصة 1.5 بالمائة في أرامكو في صفقة تقيم الشركة بما يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أقل من الهدف المبدئي عند تريليوني دولار، الذي يسعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وجعل الأمير الطرح حجر الزاوية لمسعاه الطموح لتنويع اقتصاد المملكة. – (رويترز)