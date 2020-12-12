“صندوق أورانج العالمي” يستثمر في مشروع “BOB” الريادي الأردني

عمان- أعلنت “أورانج” الأردن عن استثمار صندوق أورانج العالمي للشرق الأوسط وأفريقيا “Orange Ventures” مبلغ خمسين ألف يورو في مشروع “Back Office for Business “BOB، وذلك في ختام التحدي الذي أطلقه الصندوق العالمي مطلع حزيران (يونيو) الماضي بعنوان “MEA Seeds”، وتم اختيار المشروع بناء على معايير محددة أهمها، إمكانية النمو العالية والقيمة الاستراتيجية المقدمة للمجتمع المحلي؛ حيث يوفر المشروع حلاً شاملاً للبيع والطلب عبر الإنترنت للشركات والتجار، عن طريق تطبيقات مخصصة بأسعار في متناول الجميع وجاهزة للتشغيل في غضون ساعات لأي شركة ترغب في التواجد على الإنترنت.

وقالت “أوارنج” الأردن، إن هذا التحدي الذي أطلقه الصندوق العالمي يجسد دعمها الموجه للريادة الشبابية والابتكار الرقمي من خلال البرامج والمسابقات المستدامة، كشركة وطنية تعمل بروح عالمية، لافتة إلى أن هذا الاهتمام يندرج ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية ودورها كالشريك الرقمي للمملكة ورؤية المجموعة العالمية لقطاع الريادة.

ويوفر “صندوق أورانج العالمي” الدعم والاستثمار للرياديين من أصحاب المشاريع الناشئة ممن يسخرون التقنيات الحديثة في مجالات متنوعة مثل الاتصال، الزراعة، التواصل، التجارة، التعليم، التكنولوجيات الصحية والحكومة الإلكترونية لإحداث تقدم في دول المنطقة التي تعمل فيها مجموعة “أورانج” العالمية ليقدم استثماراً مالياً يصل إلى مائة وخمسين ألف يورو، إضافة إلى الاحتضان الذي يشمل الدعم اللوجستي والتسويقي والتقني والإرشادي المقدم من “أورانج” الأردن لمدة عام كامل.

ومن خلال هذا التحدي العالمي، سيتيح المشروع باستخدام البرمجيات كخدمات وخططه السنوية ونصف السنوية وربع السنوية تطبيقات للهاتف المحمول والويب للشركات على ثلاثة مستويات للأعمال تغطي جميع مجالات التجارة بالتجزئة من المطاعم والمقاهي والملابس ومحلات البقالة والمتاجر المتنقلة والصيدليات ومحلات التجارة الإلكترونية. وقد تم تصميم تطبيقات “BOB” للتنافس بأحدث تقنيات خبرة المستخدم وواجهة المستخدم “UI UX” وميزات ديناميكية تناسب أي عمل، منها تصاميم مخصصة سريعة التجهيز، متابعة الطلب، التتبع والملاحظات، الدفع عبر الإنترنت، ثنائية اللغة، نظام إدارة المحتوى، إدارة الضرائب، الكوبونات، إضافة إلى ميزات فريدة غير مسبوقة مثل مشاركة الطلب وحساب واحد لجميع المستخدمين النهائيين.

يذكر أن أكثر من 500 مشروع ناشئ تقدم للتحدي من 7 دول وهي الكاميرون، ساحل العاج، مصر، الأردن، المغرب، السنغال وتونس، والتي تم تقييمها ومراجعتها من قبل فرق الاستثمار ولجان التحكيم المتخصصة في الصندوق لاختيار الفائزين. وقد وصل مجموع الاستثمارات المقدمة من صندوق Orange Ventures إلى 600 ألف يورو لتسهم في رفد البيئة المحلية بالمشاريع ذات إمكانيات النمو ودعم الرياديين الشباب في المنطقة.