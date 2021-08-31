آخر الأخبارالغد الاردني

صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان ، امس الاثنين ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 135 الف دينار ٠
وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثالثه التي يتم إصدارها لهذا العام (2021 ) على 91 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock