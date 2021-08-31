صندوق إسكان موظفي الأمانة يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

عمان- الغد- أصدرت لجنة إدارة صندوق اسكان موظفي أمانة عمان ، امس الاثنين ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي ، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 135 الف دينار ٠

وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الثالثه التي يتم إصدارها لهذا العام (2021 ) على 91 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها ٠

وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين