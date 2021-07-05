“صندوق الأردن للأفلام” يدعم 23 مشروعا في دورته السادسة



عمان- أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن تقديم دعم مالي لثلاثة وعشرين مشروعا سينمائيا وتلفزيونيا من صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته السادسة لسنة 2021 بمبلغ إجمالي قدره (250,000) دينار أردني.

اجتمعت لجنة تحكيم مستقلة، مؤلفة من صنّاع أفلام ومهنيين سينمائيين أردنيين وعرب، عبر الانترنت، على مدى ثلاثة أيام من أجل تقييم المشاريع المؤهلة في الفئات الآتية: فئة تطوير وإنتاج المشاريع الروائية والوثائقية الطويلة؛ فئة تطوير المسلسلات التلفزيونية؛ فئة إنتاج الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية والتحريكية.

تألفت لجنة التحكيم من ستة أعضاء هم: المخرجان والمنتجان والكاتبان الأردنيان محمود مسّاد وباسل غندور؛ المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي؛ المخرج والممثل السينمائي والمسرحي اللبناني جورج هاشم؛ المخرج والمنتج الفلسطيني ومؤسس ومدير مدير مهرجان مالمو للسينما العربية محمد قبلاوي؛ المخرج والمنتج والكاتب السوداني أمجد أبو العلا.

تقدم للحصول على دعم الصندوق في هذه الدورة مائة مشروع سينمائي وتلفزيوني بزيادة نسبتها

22 % على الدورة السابقة. لوحظ ازدياد عدد المشاريع المتقدمة للصندوق التي وقعت اتفاقيات إنتاج مشترك مع دول عربية وأجنبية. تعليقا على المشاريع وعملية الاختيار، أشارت لجنة التحكيم في بيانها الى ما يلي: “في خضم الحالات الطارئة التي نعيشها، التي قلصت حيز أولوياتنا لما هو ضروري من احتياجات الصحة والأمن والغذاء، جاءت وفرة المشاريع التي حظينا بالاطلاع عليها لتجدد ثقتنا بأن فنون السرد أيضاً حاجة أولية لاستدامة المجتمعات، وأن حيوية الرواة وقدرتهم على استنهاض حكاياتهم في الأوقات الصعبة، تحديداً، تؤشر إلى مدى مناعة مجتمعهم هذا أو ذاك تجاه كل ما قد يهدد كيانه حاضراً أو مستقبلاً. لا شك في أن نشاط صنّاع الأفلام في الأردن، بفضل تعاضدهم، شباباً ومخضرمين، كما بفضل الهيئات الرسمية الراعية لهم، يسهم إلى حد بعيد في إذكاء هذا النوع من المناعة. لا سيما أن مشاريعهم التي تقدمت طلباً للدعم ضمن هذه الدورة، على تنوع مقارباتها، شكلاً ومضموناً، تمحورت بمجملها حول القضايا الخاصة بالمجتمع الذي ينتمون إليه. وهم لا يعكسون صورة عنه فحسب، بل يسطرون له أفقاً يوافق تطلعاتهم لإصلاحه. ومن جهته، قال مهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية للأفلام: “الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، جراء الوضع الصحي والقيود والتبعات الاقتصادية الناجمة عنه، لم تثن المبدعين عن مواصلة عملهم بشغف. ونحن في الهيئة استمرينا في دعمنا هذه الجهود عبر الصندوق في خضم الجائحة. والإنجازات التي حققها الصندوق في السنوات الأخيرة والتي تجسدت في أفلام مميزة تشارك هذه السنة في مهرجانات دولية تعزز قناعتنا بأهمية ونجاعة هذا الدعم”.