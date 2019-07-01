“صندوق الأردن للأفلام” يدعم 24 مشروعا

عمان- الغد- أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن أربعة وعشرين مشروعا تحظى بالدعم المالي من صندوق الأردن لدعم الأفلام بمبلغ إجمالي مقداره 250 ألف دينار أردني.

واجتمعت لجنة تحكيم مستقلة مؤلفة من خمسة أعضاء مهنيين الأسبوع الماضي في عمّان لتقييم ستة وستين مشروعا مؤهلا للقيام بالاختيار النهائي في الفئات الآتية: إنتاج الأفلام القصيرة (الوثائقية والروائية والتحريكية)؛ تطوير الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة والمسلسلات التلفزيونية؛ مرحلة الإنتاج وما بعد الإنتاج للأفلام الروائية الطويلة.

وضمت لجنة التحكيم كلا من: محمود المسّاد- كاتب ومخرج، جورج هاشم- مخرج ومنتج سينمائي ومسرحي، ايلينا سواريز- كاتبة ومؤلفة مسلسلات تلفزيونية، وسليم أبو جبل- مبرمج أفلام ومخرج ومنتج، حسام علوان- باحث سينمائي وكاتب سيناريو ومنتج مستقل.

فيما تضمنت قائمة متلقي منح الدورة الرابعة من صندوق الأردن للأفلام المشاريع الآتية:

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة:

– “فرحة” (إخراج: دارين سلّام، إنتاج: ديمة عازر وآية جردانة).

– “ببيونة فوق سطح الخزان” (إخراج: يحيى العبد الله، إنتاج: هدى الكاظمي).

– “انشالله ولد” (إخراج: أمجد الرشيد، إنتاج: أسيل أبو عياش).

منح ما بعد الإنتاج لمشاريع أفلام روائية طويلة:

– “بيت سلمى” (إخراج: هنادي عليان، إنتاج: ناثان بينيت).

منح التطوير لمشاريع أفلام روائية طويلة:

– “المحطة” (كتابة: سارة اسحاق ونادية عليوات، إنتاج: نادية عليوات).

– “وإليه يرجعون” (كتابة: أحمد اليسير ورنا اليسير).

– “عائشة” (كتابة: عائشة الشمايلة، إنتاج: بتول إبراهيم).

منح التطوير لمشاريع أفلام وثائقية طويلة:

– “قيصر” (إخراج: وداد شفاقوج، إنتاج: زيد فنوس).

– “نحفر الكلمات في التراب” (إخراج محاسن ناصر الدين).

منح التطوير لمشاريع المسلسلات التلفزيونية:

– “المرصود” (كتابة: رفقي عسّاف وصلاح قصراوي).

– “أميرات منسيات” (كتابة: جمال باكير).

منح الإنتاج لمشاريع أفلام روائية قصيرة:

– “في طريقهم” (إخراج: عمر رمال، إنتاج: لين عوض).

-“جلدة” (إخراج: هادي شتات، إنتاج: عمر كمال أبو شنب).

-“هدنة” (إخراج: صالح الخطايبة، إنتاج: سائد عاروري).

– “إيقاع الوادي” (إخراج: راما عبيد، إنتاج: إبراهيم يعقوب).

– “عرنوس (إخراج: سامر البطيخي، إنتاج: آية الوحوش).

– “هيمنغواي” (إخراج: غيث العدوان، إنتاج: عامر هلسة).

– “الطريق للبيت (إخراج: ليان نيروخ، إنتاج: مايا تلهوني).

– “تالفيزيون” (إخراج: مراد أبو عيشة، إنتاج: جود كوّع وإسثر بوش وجابريل وايلدفوغ وفيليب روبي).

– “أمنية تيتا الأخيرة” (إخراج: عريب زعيتر، إنتاج: ريما صعوب).

– “سودوكو” (إخراج: جورج الخوري، إنتاج: غسان سلطي).

منح الإنتاج لمشاريع أفلام وثائقية قصيرة:

– “الغفران” (إخراج: حمزة حميدة، إنتاج: إسماعيل أبو وردة).

منح الإنتاج لمشاريع أفلام تحريكية قصيرة:

– “ازرار” (إخراج: أحمد جابر، إنتاج: محمد الرقب).

– “جيشا ل.و.ف.” (إخراج: مايك ديرديريان، إنتاج: نادين طوقان).

وتعليقاً على عملية تقديم المشاريع والاختيار، أشارت اللجنة الى ما يلي: “سعدنا كلجنة تحكيم باستكشاف 66 مشروعا سينمائيا وتلفزيونيا تقدمت لصندوق الأردن لدعم الأفلام لما تمثله هذه المشاريع من تنوع في المشارب والأفكار والأجيال العاملة في صناعة السينما الأردنية. تميزت المشاريع عامة بتناولها مضامين اجتماعية وإنسانية غنية تتعاطى الشأن الأردني وخصوصياته دونما أن تغفل شؤون وشجون بلدان الجوار العربي، الأمر الذي يؤكد جوهرية وصواب دعم الصندوق للإنتاجات المشتركة.

واجهنا صعوبة في اختيار المشاريع الحائزة على الدعم كون معظم الأعمال ذات قيمة فنية واعدة، لكن بعد أيام عدة من المداولات، ارتأينا أن نخصص أكثر من 40 % لدعم الأفلام القصيرة، نظرا لوفرتها ومستواها المتقدِّم سرداً وإيحاء فنّياً: أفلام يطمح لتحقيقها مخرجون شباب، بعضهم لإنتاج أول عمل لهم، مما سيرفد السينما الأردنية بجيل جديد. تأمل لجنة التحكيم أن تسهم اختياراتها في تطوير وتنفيذ مشاريع تغني المشهد السينمائي الأردني والعربي، وترفده بإنتاجات تضيف إلى رصيده وتمتِّن موقعه على خريطة السينما العالمية”.

ومن جهتها، أضافت الأميرة ريم علي، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالإنابة وعضو في مجلس مفوضي الهيئة: “أنا سعيدة للغاية لأننا تمكنا من المضي قدما في توزيع الدعم هذا العام لصناع الأفلام الأردنيين والعرب، بعد تشاورات متأنية من قبل لجنة التحكيم المستقلة. لطالما كان هدف الهيئة الملكية للأفلام وما يزال دعم صناع الأفلام لسرد قصص ذات جودة والمساهمة في تطوير صناعة أفلام محلية في الأردن. نأمل أن تعكس الأفلام الممولة من صندوق الأردن للأفلام أفضل روايات أردنية وتسهم في تطوير الصناعة هنا”.