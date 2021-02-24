صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يوقعان مذكرة تفاهم



عمان- وقع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مؤخراً مذكرة تفاهم مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يخص دعم الصندوق وطلبته الملتحقين بالجامعة في عدة مجالات منها الدراسة الجامعية والابتكار وريادة الأعمال.

وبموجب المذكرة التي وقعها كل من مدير عام صندوق الأمان السيدة نور الحمود، ورئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، يسعى الطرفان إلى تنسيق الجهود فيما بينهما بما يضمن تقديم تجربة تعليمية مثمرة لشباب وشابات الصندوق الملتحقين ببرامج الجامعة وتقديم خصومات لهم تمتد طوال فترة دراستهم. وتنص الاتفاقية على إشراك طلبة الصندوق بمختلف البرامج والأنشطة التي تقيمها الجامعة في مجال الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تخصيص مساحة خاصة لصندوق الأمان ضمن فعاليات الجامعة لنشر رؤية ورسالة الصندوق وتشجيع الطلبة على التبرع.

وفي تعليق لها على توقيع الاتفاقية، أشادت الحمود بالمستوى التعليمي والأكاديمي المتميز والسمعة العالمية الطيبة التي تحظى بها جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، إلى جانب جودة المخرجات التعليمية التي توفرها سواءً كانت تتعلق بالأبحاث العلمية أو التجربة والمعرفة المكتسبة لخريجيها.

وثمنت الحمود الدور الكبير الذي تلعبه الجامعة ممثلةً بهيئتيها الإدارية والتدريسية في المساهمة في منح الشباب والشابات الأيتام فرص تعليمية متكافئة تمكنهم من اكتساب التعليم والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل والانخراط في المجتمع، وصولاً لمرحلة الاعتماد على النفس ليصبحوا أفراداً منتجين وقادرين على صنع سبل العيش المستدامة.