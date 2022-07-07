صندوق الأمان لمستقبل الأيتام يطلق برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والشباب

أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام مؤخراً عن انطلاق أعمال برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ناسجو للتدريب، ضمن مُكوّن مؤسسات المجتمع المدني الذي تنفذه منظمة الخبرة الفرنسية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة ” مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للحماية الاجتماعية في الأردن” والممول من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع الذي تستمر أنشطته ودوراته التدريبية على مدار 6 أشهر إلى بناء قدرات ما مجموعه 40 شاباً وشابة من الأيتام من محافظة جرش وعدد من مناطق العاصمة التي تشمل سحاب والجيزة والقوسيمة وغيرها، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية والعملية المكثفة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب لدى مجموعة من الشركات وأصحاب الاعمال لتطوير مهاراتهم وإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

وقد تم تصميم البرنامج والدورات التدريبية المصاحبة له استجابةً إلى احتياجات سوق العمل ومواءمة المخرجات التعليمية لهذه الاحتياجات، حيث يتم تزويد الشباب والشابات المشاركين بالبرنامج بعدد من المهارات الحياتية كحل المشكلات وبناء الفريق ومهارات التواصل، والمهارات الرقمية مثل أساسيات البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ريادة الأعمال والابتكار والموارد اللازمة لتحقيق النجاح.

ومع انتهاء الدورات التدريبية الخاصة بالمشروع وبناءً على تقييم لنتائج البرنامج، سيتم اختيار عدد من الشباب والشابات للالتحاق ببرنامج تدريبي عملي في شركات القطاع الخاص والشركات المحلية الناشئة، وذلك للمساهمة في بداية مسارهم المهني.

ويعمل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تأسس عام 2006، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، على دعم وتمكين الشباب والشابات الأيتام في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير منح التعليم الأكاديمي والمهني، ومختلف برامج تطوير الذات، وبناء القدرات، والعمل والريادة، ودعم المعيشة، ليصبحوا أفرادًا منتجين وإيجابيين، وقادرين على تحقيق سبل العيش المستدامة.