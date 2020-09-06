صندوق الائتمان العسكري يرفع سقوف التمويلات إلى 50 ألف دينار

عمان – الغد – وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، صندوق الائتمان العسكري لرفع سقف التمويلات الشخصية والسكنية التي يستفيد منها منتسبي القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية لتصل إلى (50.000) دينار.

كما وجّه اللواء الركن الحنيطي إلى تخفيض نسبة العائد السنوي لتصبح ابتداءً من 2.50 % ثابت سنوياً، كحملة خاصة يبدأ العمل بها اعتباراً من 6 تموز إلى 31 كانون الأول من العام الحالي للتمويلات الجديدة.

وبيّن المدير العام للصندوق أمجد حجازي أن القرار جاء بهدف تحسين الظروف المعيشية لأبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتحقيقاً للهدف الأساسي من المكرمة الملكية السامية لإنشاء الصندوق.

ولفت حجازي إلى أن الصندوق سيستمر بالسعي نحو تقديم أفضل الخدمات المصرفية لنشامى الوطن، ومساعدتهم في الحصول على التمويلات والخدمات بأسعار هي الأقل في السوق المصرفية مع الحفاظ على مستوى التطوير والتحسين للخدمات المقدّمة.

وأضاف مدير عام الصندوق أن رفع سقوف التمويلات الشخصية والسكنية وتخفيض معدلات العوائد المصرفية، يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الشاملة المعتمدة للصندوق، التي تقتضي تقديم التسهيلات المصرفية والخدمات كافة بأعلى درجات المهنية ومواكبة التطور الرقمي في الصناعة المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.