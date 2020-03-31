“صندوق البحث في التعليم العالي” يستقبل البحوث حول فيروس كورونا في الأردن

عمان- الغد- قررت لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي والإبتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في جلستها رقم (3 / 2020) تاريخ 30 /03 / 2020، فتح باب التقدم لاستقبال طلبات البحوث المقترحة تحت عنوان خاص هو:

” فايروس كورونا في الأردن : الآثار والحلول ”

” Corona Virus in Jordan : Effects and Solutions ”

وضمن مجالات البحوث التالية ذات الأولوية لمواجهة أزمة فايروس الكورونا:

• الصحة والطب (الوقائي والعلاجي).

• الآثار الإقتصادية والمالية ( الفقر ، البطالة ، …).

• الآثار القانونية ( المحاكم ، التقادم ، أوامر الدفاع …).

• الآثار الاجتماعية ( الرعاية الاجتماعية ، الدعم النفسي والاجتماعي ، …).

• الصناعات الطبية ( الأجهزة ، الأدوات ، الوسائل ، … ).

• الآثار التربوية ( التعليم الالكتروني، التعليم المتزامن ، التعليم المدمج ، ….).

• إدارة الأزمات ( الموارد ، المصادر ، …).

• إدارة ما بعد الأزمة ( التعافي ، التبعات بعيدة المدى ، …).

• توظيف وسائل الاتصال في زمن الأزمات.

وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 31 / 03 /2020 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 13/ 04/ 2020، فعلى الباحثين الراغبين في التقدم وضمن فريق بحثي يراعي التشاركية ما بين الجامعات (يجب أن يكون البحث مقدماً من فريق يمثل عدة جامعات) تعبئة نموذج الطلب التفصيلي من خلال الرابط الموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo) وإرساله إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) في الفترة المشار إليها أعلاه، حيث سيقوم الصندوق بتقييم هذه البحوث بشكل سريع (ضمن المسار السريع) وإختيار الأنسب منها لتقديم الدعم اللازم لها.

علماً بأن الوزارة قامت بالتعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بهذا الخصوص.