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صندوق الحج يؤجل أقساط شهر أيار

منذ ساعتين

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عمان – قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الدكتور محمد الخلايلة، تأجيل أقساط شهر أيار لجميع مقترضي الصندوق وعلى جميع المنتجات التمويلية المعمول بها دون أن يترتب عليهم أية مبالغ إضافية في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وجاء القرار انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف على المواطنين والخروج من هذه الأزمة بسلام، في ظل الظروف الاستثنائية، والتي تضيف أعباء ماليه جديدة لاسيما في شهر رمضان المبارك.
(بترا)

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