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صندوق الحج يؤجل أقساط شهر نيسان لجميع المقترضين

منذ ساعة واحدة

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عمان- قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج، الدكتور محمد الخلايلة، تأجيل أقساط شهر نيسان لجميع مقترضي الصندوق وعلى جميع المنتجات التمويلية المعمول بها دون أن يترتب عليهم أية مبالغ إضافية.
وجاء القرار انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين والتخفيف عنهم حتى الانتهاء من الأزمة بسلام.
بترا

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