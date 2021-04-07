صندوق الحج يؤجل أقساط شهر نيسان

عمان- قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الدكتور محمد الخلايلة، تأجيل أقساط شهر نيسان، لجميع الحاصلين على تمويلات من الصندوق، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، دون أن يترتب عليهم أية مبالغ إضافية.

ويأتي القرار انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في التخفيف عن المواطنين في ظل تداعيات أزمة كورونا، والتي تضيف أعباء مالية جديدة لا سيما في شهر رمضان المبارك.

بترا