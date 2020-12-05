صندوق الحج يعلن بدء تأجير مول البحر بالعقبة

عمان – أعلن مدير عام صندوق الحج فؤاد كوري عن قرب انتهاء أعمال مشروع مول البحر في محافظة العقبة الذي نفذه الصندوق بالشراكة مع دائرة تنمية أموال الأوقاف بكلفة تقدر بـــ 7 ملايين دينار، والبدء بتأجيره.

وقال كوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن المول صرح وقفي سيعود بالنفع على أهالي العقبة، وسيوفر عددا من فرص العمل، وخدمة المجتمع المحلي من العوائد التي ستنفق على أوجه الخير؛ وفقا للبرامج الوقفية المقررة بعد أن يستوفي الصندوق أرباحه لصالح المواطنين المدخرين لديه.

وأشار إلى أن المشروع يعد أكبر مول تجاري في إقليم الجنوب بمساحة تقدر بنحو 18 ألف متر مربع، ويضم مواقف للمركبات، وسيجري تأسيس مقر فرع لصندوق الحج في مبنى المول للتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمات لهم.