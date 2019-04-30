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“صندوق الحج” يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين

منذ 15 دقيقة

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عمان- الغد- قرر مجلس إدارة صندوق الحج الموافقة على تأجيل تسديد الأقساط التي ستستحق على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك وللراغبين بتأجيلها.

ودعا الصندوق كل من لا يرغب بتأجيل تسديد القسط إعلام صندوق الحج من خلال إما الحضور الشخصي لفروع الصندوق الادارة العامة / شارع الملكة رانيا العبدالله مقابل المختار مول هاتف (065622190). وفرع إربد/ دوار القبة (027251904)، أو من خلال جميع فروع البنك الإسلامي الأردني، أو الجهة التي يعمل لديها المقترض.

وجاء القرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهدف تخفيف الاعباء المالية عن المواطنين، مشيرا الى انه سيتم تأجيل القسط المستحق على المدينين للصندوق الى ما بعد آخر دفعة مستحقة على قروضهم دون ترتيب اي مبالغ اضافية عليهم.

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