صندوق الريادة لـ”أويسس 500″ لبناء مستقبل واعد



عمان- قدّم الصندوق الأردني للريادة، أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، دعما بقيمة 250.000 دولار أميركي لأويسس500، مسرعة الأعمال ومدير الصندوق المعني بالاستثمار في المراحل الأولية ومراحل التأسيس للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرارا لجهوده الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال المبتكرة في الأردن ومساعدة الجهات الفاعلة فيها.

ويقوم الصندوق الأردني للريادة، عبر هذه الخطوة، بدعم خاضنات ومسرّعات الأعمال الجديدة والقائمة من خلال “برنامج تطوير الحاضنات والمسرعات” الخاص به، بهدف رفع كفاءات رواد الأعمال والفرق الإدارية لبناء الشركات الناشئة والشركات في مراحلها المبكرة وتنميتها واستدامة أعمالها، بالإضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة التي تمكّنهم من تحقيق أهدافهم.

ومن خلال هذا الدعم المادي، ستعمل أويسس500 على تسريع أعمال 16 شركة ناشئة ضمن أربع مجموعات على مدار 28 شهرا عبر “برنامج تطوير الحاضنات والمسرعات” ابتداء من شهر شباط 2021. وستقدم أويسس500 خدمات تشمل الإشراف المكثف، وورش العمل والدورات التدريبية ومجموعات التعلم وغير ذلك، إلى جانب تقديم هذه الشركات لشبكة واسعة من المستثمرين، بهدف تسريع أعمالها وتعزيز نموها. ويستهدف الصندوق الأردني للريادة أيضًا رياديات ورياديي الأعمال الشباب لتطوير أعمالهم المبتكرة، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأردنيين والأردنيات، وبالتالي الارتقاء بالبيئة الريادية في الأردن باعتباره مركزا رئيسيا للابتكار والإبداع في المنطقة.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال ليث القاسم، الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة: “سعداء بهذه الشراكة مع أويسس500، والتي تسهم في بناء اقتصاد وطني مبتكر ومستدام، من خلال تزويد رواد الأعمال الشباب بما يلزمهم من الدعم والتدريب وبناء القدرات والتطوير المؤسسي لتنمية مهاراتهم وإمكاناتهم، وبالتالي إنشاء شركات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا والإبداع، وتوسيع نطاق أعمالهم، وجذب المستثمرين في المستقبل”.