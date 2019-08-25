“صندوق الرياضة” ونادي التنس يوقعان إتفاقية إستثمار الملاعب

عمان – الغد – وقعت في مقر الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والريـاضية، التابع لوزارة الشباب والثقافة اليوم الأحد، إتفاقية إستثمار ملاعب التنس في مدينة الحسين للشباب، بحضور مدير عام الصندوق بسام الخلايلة، ورئيس نادي التنس م.أحمد القدومي، ومساعد الأمين العام لشؤون الأندية د.حسين الجبور، ومديرا مديرية الأندية والهيئات الشبابية.

ووقع الإتفاقية عن الصندوق مديرها الخلايلة، فيما وقعها عن نادي التنس الاردني م.القدومي، ونائب الرئيس خليل فضة، ود.شاهر العتوم.

وأكد الخلايلة، أهمية دعم الأندية عبر إستثمار المنشآت الرياضية، متمنيا أن تسهم الملاعب ذات المواصفات الدولية، في دفع عجلة رياضية التنس إلى الأمام وتعزيز القاعدة، مؤكدا الإتجاه نحو الرياضة يخفف الفاتورة العلاجية للفرد، ومن المهم أن تتاح للجميع فرصة ممارسة الرياضة.

بدوره، ثمن م.القدومي دور وزارة الشباب والثقافة، والصندوق، في دعم الرياضة الأردنية والنادي، خصوصا بعد أن نجح النادي في الحصول على عطاء الملاعب لخمس سنوات قادمة، وللمرة الثانية، ما يعزز دوره في تحقيق طموحات الأعضاء بزيادة اعداد لاعبي التنس وتطوير مهاراته،م وكذلك توفير ملاعب للاعضاء لقضاء اوقات الفراغ في نشاط ايجابي يدفع بعجلة الرياضة نحو الأفضل.

يذكر أن نادي التنس الأردني، هو النادي الوحيد المتخصص في رياضة التنس، ويهتم باللاعبين من كافة الفئات العمرية.