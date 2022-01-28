صندوق الزكاة قدم مساعدات طارئة تفوق 300 ألف دينار خلال المنخفض

قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن الوزارة ومن خلال مديريات الأوقاف في المملكة وصندوق ولجان الزكاة عملت على تقديم المساعدات العينية والنقدية للمواطنين المتضررين خلال الحالة الجوية السائدة في المملكة.

واضافت الوزارة أن صندوق الزكاة قدم مساعدات طارئة عينية ونقدية خلال الـ 48 ساعة الماضية تفوق قيمتها 300 ألف دينار، حيث تم توزيع مساعدات عينية بقيمة 200 ألف دينار ( بطانيات، صوبات، وقود للتدفئة … )،100 ألف نقدي، استفاد منها ما يزيد عن 10 آلاف أسرة محتاجة ومتضررة.

وشملت المساعدات أسر محتاجة متضررة في جميع محافظات وألوية المملكة في، حيث تم توزيعها من خلال لجان الزكاة البالغ عددها 197 لجنة زكاة.

كما استقبلت مراكز الايواء في عدد من المساجد بمختلف محافظات وألوية المملكة مواطنيين تقطعت بهم السبل إضافة عدد من الوافدين.

وفتح جميع المساجد كمراكز إيواء، واستضافة فرق طوارئ لمديريات الأشغال العامة، وفرق الصيانة والطوارئ التابعة لشركات الكهرباء وتم تقديم المتطلبات الأساسية.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة وجه منذ اليوم الأول من دخول المملكة بالحالة الجوية السائدة بفتح المساجد لايواء المواطنين المتضررين، وتوجيه صندوق الزكاة واللجان التابعة له للعمل على تقديم المساعدات للاسرة المحتاجة والمتضررة.