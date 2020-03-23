صندوق الزكاة يخصص 300 ألف دينار لتوزيع طرود خيرية

عمان- أعلن صندوق الزكاة الأردني عن تخصيص مبلغ 300 ألف دينار على شكل طرود خيرية لتوزيعها على 10 آلاف أسرة، ضمن مبادرة ” خليك بالبيت ” توزع من خلال اللجان المنتشرة في جميع مناطق المملكة والمصرح لها بذلك.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن الطرود والمساعدات المنوي توزيعها سيتم إيصالها إلى المنازل من خلال لجان الزكاة المصرح لها والمعدة لذلك.

ولفت الخلايلة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن هناك مبادرات سيطلقها الصندوق تباعا للتخفيف عن الأسر وتقديم المساعدات اليهم، مشيرا إلى تحويل رواتب منتفعي صندوق الزكاة إلى البنوك للانتفاع بها.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات الحكومية للحفاظ على سلامة الجميع والحد من تفشي فيروس كورونا.

–(بترا)