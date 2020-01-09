صندوق الزكاة يساعد أسرة جرفت السيول خيمتها في عجلون

عمان – الغد – أوعز وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إلى مدير عام صندوق الزكاة ولجان الزكاة في محافظة عجلون تقديم كافة المساعدات المادية والعينية للاسرة المتضررة من جراء مداهمة المياه لخيمتهم في المحافظة.

وقامت صباح اليوم لجنة مشكلة من مندوب محافظ عجلون ومدير الاوقاف وقسم الزكاة ولجان الزكاة في المحافظة بزيارة الاسرة المتضررة جراء السيول الاخيرة والتي تناقلت وسائل الاعلام خبر اخلاء الاسرة المتضررة لخيمتهم.

وحصرت اللجنة الاضرار المادية للخيمة وتم تقديم المساعدات الطارئة اللازمة لهم وتزويد صندوق الزكاة بتقرير مفصل عن الاسرة المتضررة لاجراء اللازم لهذه الاسرة.

واوعز وزير الاوقاف لمدير عام صندوق الزكاة بضرورة توجيه لجان الزكاة المنتشرة بالمملكة وعددها 200 لجنة زكاة لفتح ابوابها نظرا للظروف الجوية السائدة.

كما أعلن مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات عن رقم اتصال (0799039813) متاح للمواطنين لتقديم المساعدات والتنسيق مع لجان الزكاة بشكل مباشر عند الحاجة.