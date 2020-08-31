“صندوق الزكاة” يقر الدفعة الـ13 للغارمات

عمان- الغد- أقر مجلس إدارة صندوق الزكاة الدفعة الثالثة عشر من برنامج سهم الغارمات ( أردن النخوة)، والذي سيتم من خلاله دفع مستحقات مالية عن 92 سيدة،بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 68,545 دينارًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة إن إقرار الدفعة الثالثة عشر للغارمات يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ومبادرة “اردن النخوة” التي أطلقها جلالته في وقت سابق، بما يسهم في سداد الذمم المترتبة على الغارمات.

واضاف أن السيدات اللواتي شملهن قرار الاستفادة من سداد الذمم المستحقة عليهن جاءت جميعها ضمن الشروط والأسس التي تم وضعها في وقت سابق وبتنسيق مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام.

وأشار الخلايلة إلى أن مجلس الإدارة قرر الموافقة على ترميم 9 منازل تتراوح الكلفة المالية المقدرة للمنزل الواحد 4 الاف دينار، بالإضافة إلى إقرار عدد من المشاريع التأهيلية لدعم أسر فقيرة ومحتاجة.