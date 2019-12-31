“صندوق الزكاة” يقر دفعة جديدة من الغارمات تشمل 68 امرأة مطلوبة

عمان- الغد- قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة الموافقة على الدفعة الثانية عشرة من برنامج سهم الغارمات (اردن النخوة) والذي سيتم من خلاله دفع مبالغ مالية عن 68 امرأة جلهن من الحالات الانسانية وتراكم عليهن الدين واصبحن مطلوبات للتنفيذ القضائي بأحكام قطعية بمبالغ أقل من 2000 دينار وبقيمة اجمالية قدرها 47 الف دينار.

كما قرر المجلس الموافقة على دفع مبلغ 15 الف دينار لـ17 نزيلا والمترتب عليهم ذمم مالية اقل من 2000 دينار للنزيل الواحد ليتم اخلاء سبيلهم وذلك حسب الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل ومديرية الامن العام ممثلة بمراكز الاصلاح والتأهيل.

وقال الخلايلة خلال الاجتماع إن الصندوق تسلم الكشوفات النهائية من الدفعة الثانية عشرة من قبل مديرية الامن العام بأسماء الغارمات والمحكومات على قضايا مالية ليتم السداد عنهن من حساب اردن النخوة للغارمات الذي تم فتحه تنفيذا للمبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات، وبين أن باب التبرعات لسهم الغارمين قائم وفعال لدى صندوق الزكاة بحساب خاص لهذه الغاية بحيث يتم اقرار دفعات جديدة للسداد عن الغارمات بالنظر الى الرصيد الموجود بالحساب.

من جهته، قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ان المجلس اشترط أن تكون الغارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية تقل عن ألف وخمسمائة دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين بحسب دراسة اجتماعية يجريها صندوق الزكاة للغارمة ، وألا يزيد دخل أسرة المستفيدة من الحملة على 600 دينار شهرياً.

وتستفيد الغارمة من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا الدين، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى .

كما اقر المجلس موازنة الصندوق لعام 2020 ومن المتوقع ان تصل موازنته بالنظر للميزانيات السابقة إلى 9 ملايين دينار.

واطلع المجلس على خطة وبرنامج الصندوق لملتقيات الخير والايام الطبية المجانية لعام 2020 حيث اقر 21 ملتقى خيري في مناطق جيوب الفقر وتم رصد مليون دينار وربع المليون لهذه الملتقيات ، بمعدل خمسين الف دينار للملتقى الواحد.

يذكر ان مجلس ادارة صندوق الزكاة منذ اطلاق حملته عام 2017 سدد لغاية الآن عن 7200 غارمة وساهم في الافراج عن 60 نزيلا ونزيلة بمبلغ اجمالي تجاوز 4 ملايين دينار.

من جهة أخرى وافق المجلس خلال الاجتماع الذي حضره مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة والحاج عثمان بدير ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ومحمد غازي ابو صوفة ومدير عام بنك صفوة الاسلامي سامر التميمي وبقية اعضاء المجلس على توزيع مشاريع تأهيلية (أغنام) على مناطق مختلفة من المملكة بقيمة 26 الف دينار وبعد الاطلاع على تنسيب لجنة العطاءات.