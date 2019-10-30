صندوق الزكاة يمول 125 مشروعاً انتاجياً بـ 350 ألف دينار

زايد الدخيل

عمان- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أ. د. عبد الناصر أبو البصل أن صندوق الزكاة، وضمن جهوده في مواجهة الفقر والبطالة، قد موّل 125 مشروع تأهيلي بقيمة إجمالية تقرب من 350 ألف دينار . وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية “بترا” خلال التقرير الذي تم إعداده حول صندوق الزكاة والمشاريع الإنتاجية إلى أن عدد المشاريع التي جرى إطلاقها هذا العام 75 مشروعاً انتاجياً متنوعا بقيمة اجمالية تجاوزت الــ (200) ألف دينار .

وأضاف وزير الأوقاف أن المشاريع التأهيلية التي ينفذها الصندوق تهدف لإيجاد مصدر دخل دائم للأسر المحتاجة عبر تمويل الصندوق لمشاريع إنتاجية تديرها الأسر المستهدفة، وتنقلها من طلب المساعدة إلى الإنتاج. وأشار إلى أن المشاريع التي يمنحها الصندوق للأسر المستهدفة تسهم في دعم جهود التنمية، ومحاربة الفقر والبطالة، ومساعدة الأسر العفيفة وتمكينها اقتصاديا.

من جانبه ذكر السيد محمد الوريكات مدير المشاريع في صندوق الزكاة أن الأسر المشمولة بمشاريع تأهيلية من الصندوق تختار بعد دراسات لواقع الحال، لافتا الى أن الصندوق يمنح للفقراء مشاريع تأهيلية لتحفيزهم على الانتاجية وإقامة مشاريع تخرجهم من حالة الفقر والإعتماد على الآخرين إلى الإعتماد على الذات، مؤكدا دور الصندوق في الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الشهرية الى انشاء مشاريع اقتصادية للأسر الفقيرة، ودون اي مقابل، حيث تقوم الوزارة وصندوق الزكاة بالإشراف عليها.

فالخمسينية أم عون، التي تركها زوجها مع ثلاثة أطفال أحدهم يعاني من الإعاقة الحركية، كانت تتقاضى مساعدة شهرية من صندوق الزكاة. استطاعت أن تحقق دخلاً لأسرتها تنفق منه على بيتها وإيجاره والتعليم الجامعي لأبنائها بعدما قام صندوق ‏الزكاة بتمويل مشروع ‏مطبخ منزلي ‏تعد من خلاله طلبيات الحلويات والمعجنات وكعك العيد ومختلف الأطباق طوال العام. كذلك الأمر مع أبو مراد حيث أصبح يملك قارب صيد يؤمن من خلاله حياة كريمة لأسرته بعدما كان يتقاضى مساعدة شهرية من صندوق الزكاة .

آلاء عواد رئيس قسم المشاريع قالت أن ما يقارب من (50) مشروع إنتاجي قيد التأهيل حتى نهاية هذا العام حيث تنوعت هذه المشاريع الانتاجية من محلات بقالة ومناجر وتربية اغنام وقارب صيد وماكينات خياطة بالإضافة الى المشاريع المنزلية ، وبسقف أعلى مقداره (3) الاف دينار للمشروع الواحد .

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وكان صندوق الزكاة قد وقع اتفاقية للتعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الاسر العفيفة مطلع العام الحالي مع حملة البر والاحسان التي ينفذها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية “جهد” حيث تهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المسؤولية المجتمعية ضمن المصارف الشرعية للزكاة.

وتستهدف الاتفاقية 100 أسرة عفيفة في المملكة، من خلال تمويل إقامة مشروعات إنتاجية ومنزلية خاصة بها، لمساعدتها على الاعتماد على ذاتها، وتوفير دخل ثابت لها، وبما يسهم في رفع مستواها المعيشي وينسجم مع التوجهات التنموية في الأردن لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.