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صندوق الزكاة ينهي معاناة 3 غارمات سجينات

منذ 17 دقيقة
رسم تعبيري يصور حالة "الغارمات" بمراكز الاصلاح بريشة الزميل إحسان حلمي

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عمان- قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات إن الصندوق قام اليوم الخميس بسداد الديون المترتبة على 3 غارمات يقبعن خلف القضبان بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة.
وأضاف السميرات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم سداد الديون المترتبة على الغارمات الثلاث لتمكينهن من العودة إلى بيوتهن ولم شملهن مع أسرهن، موضحا بأن شروط السداد انطبقت عليهن.
ويشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق مطلع العام الجاري ضمن مبادرة “أردن النخوة” حملة وطنية لسداد الديوان عن الغارمات السجينات والمطلوبات للتنفيذ القضائي والتي استهدفت أكثر من 6500 غارمة. -(بترا)

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