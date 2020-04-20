صندوق المرأة يعرف بخدماته الإلكترونية المقدمة للنساء وهن في بيوتهن (فيديو)

عمان – الغد- في ظل انتشار كورونا والإجراءات التي اتخذها الأردن للوقاية من الوباء قدم صندوق المرأة خدمات إلكترونية للنساء وهن في بيوتهن .

وقال الصندوق إن هذه الخدمات جاءت حرصا منا على وجود مسافة آمان وتواجدنا مع النساء في بيوتهن من خلال خدماتنا حيث يتواجد أكثر من 11 ألف امرأة تتواصل معنا من خلال تطبيقنا على الهواتف الخلوية ويتواجد أكثر من 4آلاف امرأة بخدمة “طمنونا” وأكثر من 4 آلاف امرأة يتواصلن مع الأطباء من خلال شراكتنا مع تطبيق الطبي، بالإضافة إلى العديد من التدريبات الإلكترونية التي تساهم بالاستفادة من أوقات فراغهم.