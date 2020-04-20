الموجز

صندوق المرأة يعرف بخدماته الإلكترونية المقدمة للنساء وهن في بيوتهن (فيديو)

منذ 58 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- في ظل انتشار كورونا والإجراءات التي اتخذها الأردن للوقاية من الوباء قدم صندوق المرأة خدمات إلكترونية للنساء وهن في بيوتهن .

وقال الصندوق إن هذه الخدمات جاءت حرصا منا على وجود مسافة آمان وتواجدنا مع النساء في بيوتهن من خلال خدماتنا حيث يتواجد أكثر من 11 ألف امرأة تتواصل معنا من خلال تطبيقنا على الهواتف الخلوية ويتواجد أكثر من 4آلاف امرأة بخدمة “طمنونا”  وأكثر من 4 آلاف امرأة يتواصلن مع الأطباء من خلال شراكتنا مع تطبيق الطبي، بالإضافة إلى العديد من التدريبات الإلكترونية التي تساهم بالاستفادة من أوقات فراغهم.

مقالات ذات صلة

معتز أبو رمان

النائب أبو رمان يطلق مبادرةَ “كمبيوتر الكرماء” و يقدم أول مساهمة بـ100 جهاز حاسوب

منذ أسبوع واحد

تقرير دولي: 90% من الفئات الأكثر هشاشة بالأردن لا يستطيعون تلبية احتياجتهم الأساسية بسبب كورونا

منذ أسبوع واحد

كتلة هوائية باردة وأمطار اليوم وغدا

منذ أسبوع واحد

النعيمات يطلق مبادرة كلنا همة وطن لتقديم الدعم لمواجهة الاثار الاقتصادية بعد أزمة كورونا

منذ أسبوعين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock