صندوق المعونة: تحويل الدعم الحكومي لنحو 46 ألف أسرة من عمال المياومة

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عمان 24 نيسان(بترا)- حول صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الحكومي إلى ما يزيد عن 46 ألف أسرة من عمال المياومة، بحسب المدير العام لصندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، ان صندوق المعونة الوطنية طلب من 100 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة فتح محافظ إلكترونية لاستقبال الدعم عبر رسائل نصية على الهاتف المعتمد.

وبين ان الصندوق حول الدعم النقدي لأسر عمال المياومة التي قامت بتزويد صندوق المعونة الوطنية بالمحافظ الإلكترونية، حيث حصلت الأسرة التي تتكون من فردين على 70 ديناراً، والأسرة التي تتكون من 3 أفراد فأكثر ستحصل على 136 ديناراً.

وكشف ان صندوق المعونة سيعلن عن الدفعة الثانية من الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة بداية الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة في مرحلته الأولى سيتجاوز 200 ألف أسرة.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة صندوق “همة وطن” حولت مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة.

–(بترا)