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صندوق المعونة: صرف معونة الشتاء قبل نهاية الشهر الحالي

منذ 24 دقيقة
صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية

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عمان– قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة إن الصندوق سيقوم بصرف معونة الشتاء لجميع الاسر المنتفعة من برامج المعونات الشهرية المتكررة قبل نهاية الشهر الحالي.

وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان تكلفة صرف هذه المعونة تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، وان الهدف من صرف هذا النوع من المعونات في هذا الوقت من السنه هو لتعزيز قدرة الاسر الفقيرة على مواجهة الإنفاق الزائد على متطلبات التدفئة خلال فصل الشتاء.

وكشف المشاقبة ان كل اسرة ستحصل على معونة ما بين 20-35 دينارا، مشيرا الى ان عدد المستفيدين من برامج صندوق المعونة الوطنية يتجاوز 100 ألف أسرة.

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