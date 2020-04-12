آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

صندوق المعونة: موعد جديد لصرف دعم الخبز

منذ 53 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أكد مدير عام صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، أن الصندوق سيعلن خلال المرحلة المقبلة عن موعد الجديد لصرف دعم للأسر المستحقة بعد الاتفاق مع الحكومة.
وقال المشاقبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن أولويات الحكومة وفريق الحماية الاجتماعية تحتم علينا تحديد موعد جديد لصرف دعم الخبز، خاصة وأن الجهود في الوقت الحالي منصبة لدعم العاملين بأجور يومية والعاملين بشكل غير منتظم الذين تضرروا من حظر التجول الذي أقرته الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واشار أن صرف دعم الخبز في موعده السابق سيؤثر على حظر التجول الذي أقرته الحكومة في أمر الدفاع، إذ سيخرج قرابة مليون رب أسرة إلى البنوك للحصول على الدعم الخبز.
وشدد أن الصندوق سيكشف في الفترة المقبلة عن الموعد الجديد لصرف دعم الخبز، مؤكدا أن دعم الخبز سيصل إلى مستحقيه في الوقت المناسب وعندما تسمح الظروف العامة والتي تتطلب الحرص الشديد على سلامة الوطن وصحة المواطنين.(بترا)

مقالات ذات صلة

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

المباشرة باستقبال طلبات أصحاب العمل لتنفيذ أحكام أمر الدفاع رقم 6

منذ 3 دقائق

التربية تجري تقيميا إلكترونيا للطلبة قبل شهر رمضان من خلال منصة درسك

منذ ساعتين

“أزمة كورونا”.. دراسة تدعو لإعادة النظر بشأن وسائل تحقيق أهداف التنمية المستدامة

منذ ساعتين

كلية الشريعة في الجامعة الأردنية تصدر بيانا حول فيروس كورونا

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock