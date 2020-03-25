“صندوق المعونة”: ندرس آلية لتقديم الدعم النقدي للأسر المتضررة من أزمة كورونا

نادين النمري

عمان- يعكف صندوق المعونة الوطنية حاليا على دراسة آلية لتقديم الدعم النقدي للأسر الأردنية المتضررة من أزمة كورونا بحسب، مدير عام الصندوق عمر المشاقبة.

وقال المشاقبة لـ”الغد” إن “هذه الآلية تستهدف أسر العاملين في القطاع غير المنظم من الأردنيين حيث سيتم تقديم الدعم النقدي لها استنادا إلى مدى حاجة الأسرة ووفقا لنظام الاستهداف الحكومي الموحد وبالاعتماد على قواعد السجل الوطني”.

وبين أن “هذه الآلية هي احدى مخرجات الخطة التي وضعها فريق الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة كورونا”، لافتا إلى قواعد السجل الوطني تعتمد على 57 مؤشرا وتعمل وفق معادلة حسابية دقيقة لتحديد الأسر الأكثر حاجة وضعفا”.

ودعا المشاقبة الأسر الأردنية المتأثرة والراغبة في الاستفادة من الدعم التسجيل في طلبات دعم الخبز، حيث أن هذه البيانات ستساعد في الوصول إلى الأسر المستهدفة، لافتا إلى أنه لغاية الآن سجلت نحو 600 ألف أسرة لطلبات دعم الخبز.

وأوضح أنه “لدى الصندوق حاليا قوائم لمليون و100 ألف أسرة تعدادها يفوق 4.5 مليون فرد، وهي مجموع قوائم المتقدمين لطلب دعم الخبز والمنتفعين من خدمات الصندوق سواء المعونة المتكررة أو الدعم التكميلي”.

وحول عدد الأسر التي ستستفيد من الدعم النقدي لمتضرري أزمة الكوروناِ وقيمة الدعم، بين المشاقبة أن “الدعم المقدم سيكون من الأموال التي سيتم التبرع بها لحساب صندوق الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والذي تم تخصيصه لمجابهة الآثار الاجتماعية للازمة وبالتالي فان عدد المستفيدين وقيمة الدعم سيعتمد على التبرعات من الجهات الداعمة والمانحة”.

إلى ذلك لفت المشاقبة إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باشرت بتزويد الصندوق بالطلبات التي وصلتها للحصول على الدعم العيني من قبل عمال المياومة وكبار السن للتحقق من مدى احقيه هذه الطلبات وتحديد الأكثر حاجة للدعم.

ولفت إلى أن الصندوق سيقوم بإدخال بيانات طالبي الدعم وفقا لقواعد السجل الوطني، لافتا في ذلك إلى أن الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي سيشمل المواطنين الأردنيين وأبناء غزة وأبناء الأردنيات.

استقبلت المؤسسة لغاية يوم الأربعاء ٣٠ ألف طلب لعمال مياومة للحصول على الدعم في وقت تسعى به المؤسسة للوصول إلى ١٠٠ الف أسرة يعيلها عامل مياومة او لديها كبير في السن.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اعلنت الأحد الماضي عن تقديم المساعدات الاجتماعية لحوالي (350) ألف أسرة من خلال مسارين نقدي وعيني في المرحلة الحالية وذلك ضمن اطار الخطة التي وضعها فريق الحماية الاجتماعية المكلف من قبل رئيس الوزراء بالتعامل مع التداعيات الاجتماعية لازمة فيروس كورونا.

وتشمل الخطة في المسار النقدي استمرار صندوق المعونة الوطنية بإيصال المعونات النقدية الشهرية والدعم التكميلي لما يُقارب من (150) الف اسرة وفق اليات تضمن المحافظة على صحة وسلامة المستفيدين من هذه المساعدات الى جانب تقديم وإيصال المعونات النقدية الطارئة ومعونات الاغاثة لما يقارب من (50) ألف أسرة في المرحلة الحالية.

اما على المسار العيني، فسيتم التوسع في تقديم المساعدات العينية والغذائية من أجل الوصول الى (150) الف اسرة وضمن اطار خطة وضعها فريق الحماية يتم تنفيذها على مراحل تراعى فيها الاولويات والاسر الاكثر احتياجا.

[email protected]