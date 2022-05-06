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صندوق المعونة يحذر من صفحات تنشر أخبارا مضللة

3:18 م2022-05-06
صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية

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حذر صندوق المعونة الوطنية، الجمعة، من وجود صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا مضللة.

وقال الصندوق، عبر تويتر، إنه سيتم ملاحقة ناشري هذه الصفحات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا إلى أخذ المعلومات من صفحة الصندوق الموثقة ذات العلامة الزرقاء على مواقع فيسبوك وتويتر.

3:18 م2022-05-06
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