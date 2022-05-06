صندوق المعونة يحذر من صفحات تنشر أخبارا مضللة

حذر صندوق المعونة الوطنية، الجمعة، من وجود صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا مضللة.
وقال الصندوق، عبر تويتر، إنه سيتم ملاحقة ناشري هذه الصفحات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا إلى أخذ المعلومات من صفحة الصندوق الموثقة ذات العلامة الزرقاء على مواقع فيسبوك وتويتر.
يحذر صندوق المعونة الوطنية، من وجود صفحات مزورة في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبار مظلله.— صندوق المعونة الوطنية (@NAFGOV_JO) May 6, 2022
ندعو المواطنين إلى استقاء المعلومات من صفحتها على مواقع فيسبوك وتويتر الموثقة ذات العلامة الزرقاء، ونؤكدًا أن الصندوق سيلاحق ناشري هذه الصفحات المزورة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. pic.twitter.com/ewyBEku0iV