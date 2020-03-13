“صندوق المعونة” يخلي 56 شخصا تضررت منازلهم خلال المنخفض الجوي في الأغوار الشمالية

علا عبد اللطيف

إربد- قالت مديرة مكتب صندوق المعونة الوطنية في لواء الاغوار الشمالية فاطمة بشارات، الجمعة، إن الصندوق أخلى منذ مساء امس الخميس 6 أسر مكونه من 56 شخص تعرضت منازلهم وأجزاء منها للسقوط والردم، خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة في هذه الاثناء .

وبينت بشارات أن الصندوق عمل على إستئجار 5 منازل للأسر التي تم إخلائها بعد أن تم إيواءها إلى احدى الجمعيات الخيرية وصرف معونات عينة عاجلة لكل من هذه الاسر، مؤكدة أن هذه الاسر تعاني أوضاعاً مادية صعبة ، لافته أن الصندوق سيعمل على صرف راتب شهري للعائلات التي جرى العمل على إخلائها والتي لا تتقاضى راتب شهري من الصندوق، كما سيتم تسريع تقديم المساكن الإيوائية من خلال التواصل مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء .

وأضافت ان مناطق لواء الاغوار الشمالية شهدت مساء امس الخميس وصباح اليوم الجمعة سقوط لعدد من الاشجار الحرجية وتطاير للاجسام الصلبة بما فيها العديد من البيوت البلاستيكية دون وقوع اية اصابات بشرية.