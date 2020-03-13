إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

“صندوق المعونة” يخلي 56 شخصا تضررت منازلهم خلال المنخفض الجوي في الأغوار الشمالية

منذ ساعتين
اضرار من المنخفض الجوي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

علا عبد اللطيف
إربد- قالت مديرة مكتب صندوق المعونة الوطنية في لواء الاغوار الشمالية فاطمة بشارات، الجمعة، إن الصندوق أخلى منذ مساء امس الخميس 6 أسر مكونه من 56 شخص تعرضت منازلهم وأجزاء منها للسقوط والردم، خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة في هذه الاثناء .
وبينت بشارات أن الصندوق عمل على إستئجار 5 منازل للأسر التي تم إخلائها بعد أن تم إيواءها إلى احدى الجمعيات الخيرية وصرف معونات عينة عاجلة لكل من هذه الاسر، مؤكدة أن هذه الاسر تعاني أوضاعاً مادية صعبة ، لافته أن الصندوق سيعمل على صرف راتب شهري للعائلات التي جرى العمل على إخلائها والتي لا تتقاضى راتب شهري من الصندوق، كما سيتم تسريع تقديم المساكن الإيوائية من خلال التواصل مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء .
وأضافت ان مناطق لواء الاغوار الشمالية شهدت مساء امس الخميس وصباح اليوم الجمعة سقوط لعدد من الاشجار الحرجية وتطاير للاجسام الصلبة بما فيها العديد من البيوت البلاستيكية دون وقوع اية اصابات بشرية.

مقالات ذات صلة

تأجيل امتحانات جامعة العلوم والتكنولوجيا السبت

منذ 3 دقائق
"كورونا" في إيطاليا

“الصحة العالمية” تعلن أوروبا بؤرة لوباء “كورونا”

منذ 5 دقائق

تجدد الأمطار والرياح مساء الجمعة على أجزاء من المملكة

منذ 15 دقيقة
طائرة ملكية

الملكية الأردنية توضح آلية سفر المرضى على متن طائراتها.. تفاصيل

منذ 54 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock