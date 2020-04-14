“صندوق المعونة” يطلق برنامج حكومي غدا لدعم عمال المياومة

عمان – يطلق صندوق المعونة الوطنية غدا الأربعاء آلية البرنامج الحكومي الموجه لدعم عمال المياومة.

ويتضمن البرنامج الحكومي تقديم مساعدات نقدية لفئة العاملين بأجر يومي الذين تضرروا من حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، “استجابة للتوجيهات الملكية السامية للحكومة لتأمين الحماية والرعاية لأسر عمال المياومة، فان الحكومة عملت مع فريق الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة على ايجاد آلية لدعم عمال المياومة”.

واضاف ان البرنامج الحكومي سيشمل تقديم الدعم لقرابة 200 ألف أسرة في المرحلة الأولى، ويعد أكبر البرامج التي عملت عليها الحكومة منذ سنوات، مشددا على ان صندوق المعونة أنهى كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية والإدارية لتنفيذ البرنامج.

وأشار إلى أن الحكومة وفريق الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة يعملون في الوقت الحالي على مساعدة الأسر الفقيرة والعفيفة وعمال المياومة واعتماد بيانات السجل الوطني الموحد الذي يملكه الصندوق لتحديد المستهدفين من المساعدات.

بترا