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صندوق المعونة يعلن جاهزيته للتعامل مع ملف دعم الخبز

منذ 33 دقيقة

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عمان- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن الحكومة أوكلت ملف دعم الخبز للصندوق، لما يملكه الصندوق من قاعدة بيانات السجل الموحد، والتي أنشئت لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل).

وأفاد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، بان صندوق المعونة اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لإدارة ملف دعم الخبز، حيث يمتلك الصندوق قاعدة بيانات السجل الموحد والذي يحتوي بيانات تفصيلية عن الأُسر تم بناؤها من 70 جهة رسمية وعامة، بالإضافة لامتلاكه أفضل معايير الاستهداف على مستوى العالم.

وبين المشاقبة، ان صندوق المعونة سيعلن في ايجاز صحفي يوم الثلاثاء المقبل، يوضح فيه آلية وتفاصيل التقدم للاستفادة من الدعم الحكومي لمادة الخبز.
بترا

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