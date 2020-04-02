صندوق المعونة: 850 ألف أسرة تقدمت إلكترونيا لدعم الخبز

عمان – حاتم الظاظا- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، إن عدد الأسر التي تقدمت بطلبات دعم الخبز إلكترونيا بلغ نحو 850 ألف أسرة.

وبين المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن الصندوق سيستمر باستقبال طلبات دعم الخبز الكترونيا حتى منتصف ليل يوم 4 نيسان الحالي، مؤكدا عدم تمديد فترة تقديم الطلبات.

وأشار إلى ان الحكومة قررت اعتماد بيانات السجل الوطني الموحد والبيانات الموثقة على طلبات دعم الخبر، لتحديد الأسر المحتاجة والأكثر تضررا من حظر التجول بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أهمية استغلال اليومين المقبلين لتقديم طلبات دعم الخبز إلكترونيا، والتي ستحول إلى السجل الوطني الموحد، تمهيدا لتحديد الاسر المستحقة للمساعدة وشكلها.

(بترا)