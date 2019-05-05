صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يدعوا الشباب لخدمة المجتمع

عمان– ترجمةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بترسيخ المواطنة الفاعلة وتمكين الأفراد والمؤسسات من ترجمة مواهبهم على أرض الواقع، يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدورة السادسة من مشروع الموهبة في خدمة المجتمع الذي يهدف الى نشر الوعي الثقافي والفني بين الشباب وتوفير الأدوات المناسبة للتعبير عن أنفسهم وقضايا مجتمعاتهم المحلية.

ويتيح المشروع الفرصة أمام الأفراد أو المجموعات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني لإظهار مواهبهم من خلال الفنون المتنوعة (الموسيقى، الأدب، المسرح، الرسم، انتاج الفيديوهات) أو الانتاجات الإبداعية الأخرى.

وستتولى مهمة دراسة وتقييم المشاريع المتقدمة لجنة فنية محايدة تضم عدد من الخبراء والمختصين

يُذكر أن البرنامج قدّم الدعم لـ 30 مشروعاً منذ انطلاقنه عام 2014، تميّز العديد منها مثل مهرجان حكايا السابع ومسرح العرائس المتنقل ومشروع جوقة البلقاء ومشروع رسل الحرية ومشروع مطر ومعرض إرث الأردن ومشروع نبط الأردن ونت بلا جريمة وغيرهم.