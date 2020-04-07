صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق أنشطة متنوعة عبر المنصات الالكترونية

عمان- الغد– يواصل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومنذ بداية الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها المملكة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، سير العمل من خلال تفعيل نظام العمل عن بُعد، بما يضمن استدامة الدور الذي يقوم به الصندوق في مختلف المجالات التنموية بأسلوب فريد ومبتكر.

وتهدف تجربة العمل عن بُعد إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الفئات المستهدفة، فمن خلال برنامج التواصل والتوعية فقد تم اطلاق مجموعة من الجلسات الحوارية التفاعلية من خلال تقنية Zoom الذي يتيح التواصل والتفاعل ويضم 100 مشارك.

وقد تم استضافة معالي نايف الفايز وزير السياحة الأسبق للحديث عن آثار أزمة كورونا على قطاع السياحة، كما تم عمل جلسة عن تعامل الأردن مع أزمة كورونا والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية تحدث فيها الدكتور رومان حداد.

كما سيتم تناول مواضيع عدة في الأيام المقبلة مثل تأثر الشركات الناشئة من هذه الآزمة ودور وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواضيع من خلال متحدثين وخبراء.

ويقدم برنامج بناء القدرات من خلال مشروع تطوير الخدمة المدنية، فيديوهات توعوية مختلفة حول كيفية استثمار الوقت، وكيفية استفادة العاملين من هذه الفترة ليكونوا منتجين وفاعلين عند العمل عن بُعد ، إضافة الى تقديم ارشادات نفسية للتغلب على الخوف والقلق.

ويسعى البرنامج من خلال مختبر الألعاب الأردني على نشر فيديوهات تعليمية بكيفية تحميل مختلف البرمجيات، بالإضافة إلى تعلم صناعة الألعاب الإلكترونية من المنزل.

بمقابل ذلك يعمل مشروع مسابقة تحدي التطبيقات إلى تنمية مهارة الابتكار لدى طلبة المدارس، وتعريفهم بصناعة الألعاب من خلال نشر معلومات تكنولوجية، حول اهم التطبيقات الإلكترونية، وعن نشأتها ومن أشهر صانعيها

برنامج الريادة ومن خلال مشروع الأبحاث العلمية التطبيقية يوفر للمتابعين التعرف على أهم المواقع الإلكترونية التي تتيح الحصول على دورات تدريبية (اونلاين) وبمواضيع متنوعة تناسب جميع التخصصات.

ويقوم متطوعو هيئة شباب كلنا الاردن، بمبادرة شبابية للمساعدة في تنظيم الاصطفاف أمام المحلات من خلال إستخدام نظام الحلقات المتباعدة للمتسوقين، وتوفير الكراسي لكبار السن، وتأمين الأدوية وطرود الخير لمستحقيها إلى جانب الجهات الرسمية.