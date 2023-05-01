صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق مشروع التعلم من خلال السفر

انطلاقاً من دوره في تعزيز روح المبادرة لدى الشباب الرياديين وبناء قدراتهم القيادية والابداعية وتشبيكهم مع المؤسسات الاقليمية والدولية، يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دورة جديدة من مشروع التعلم من خلال السفر.

ويهدف المشروع الى تسهيل مشاركة الشباب المتميزين في الانشطة اللامنهجية الشبابية الهادفة في مختلف دول العالم وخوض التجارب المتنوعة، إضافة الى توفير فرص التفاعل والتواصل واكتساب الخبرات والمهارات الجديدة وتفعيل طاقات الشباب لخدمة مجتمعاتهم المحلية وتمكينهم من الاستفادة من الفرص النوعية.

وسيحظى المتقدم للمشروع ضمن (شروط محددة) بتغطية تكاليف تذاكر السفر والتأشيرة كاملة أو بصورة جزئية وذلك بناءً على مجموع النقاط التي يحصل عليها المتقدم في تقييم اللجنة خلال المقابلة الشخصية.

ويدعم المشروع الذي يستهدف الشباب الموهوبين والمبدعين ممن تتراوح اعمارهم بين 16 و40 عاماً مشاركات الانشطة والفعاليات الثقافية والفنية وريادة الاعمال وقطاعات تكنولوجيا المعلومات، البيئة، السياحة والتنمية البشرية، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية وتمثيل الاردن في البطولات الرياضية العربية والدولية.

ويمكن للراغبين في الحصول على دعم التقدم من خلال الرابط : (join.kafd.jo) على مدار العام الحالي 2023.

يشار الى ان مشروع التعلم من خلال السفر الذي تم انشاؤه عام 2006 وفر حتى الآن (2147) فرصة تنوعت بين نشاطات تدريب عملي في عدة مجالات، وحضور مؤتمرات علمية وثقافية والمشاركة في مسابقات عالمية ومسابقات رياضية.