صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق مسابقة وطنية للشباب

الغد- قدرة الشباب على تغيير الواقع، وتعزيز طموحاتهم وطاقاتهم وروح الإبتكار والريادة لديهم من المبادئ التي يؤمن بها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ، وقد شهد على قصص نجاح عديدة لريادين حوّلوا أفكارهم الإبداعية الى أعمالٍ ناجحة ساهمت في خدمة مجتمعاتهم المحلية.

ومن هنا يبرز دور الصندوق في الاستثمار بقدرات وطاقات الشباب وتكريم الرياديين الاجتماعيين ممن لديهم حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية إذ أطلق مسابقة وطنية للشباب لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة بطرق مبتكرة من خلال مشروع مسابقة تحدي الريادة المجتمعية ليفتح الآفاق أمام ابداعاتهم لتحويل التحديات الى فرص.

وتهدف المسابقة التي ستفرز 12 مشروعاً ريادياً موزعين على محافظات المملكة الى إيجاد مشاريع مولدة للفرص وتقديم الدعم للشباب لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم الريادية إضافةً الى نشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة.

ويأتي هذا المشروع إنسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم بأن الشباب هم المحرك الرئيس للتغيير واكتشاف قدراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات.

يُذكر أن الصندوق أطلق بداية العام مجموعة من المشاريع التي تسعى الى توفير فرص نوعية للشباب الأردني تفتح المجال أمامهم في ريادة الأعمال وتشجّعهم على الاستثمار في طاقاتهم، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.