صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق مسابقة وطنية شبابية

عمان 29 أيار (بترا)- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مسابقة وطنية للشباب لمعالجة التحديات أمام القطاعات المختلفة بطرق مبتكرة من خلال مشروع مسابقة تحدي الريادة المجتمعية ليفتح الآفاق أمام ابداعاتهم وتحويلها الى فرص.

وتهدف المسابقة التي ستفرز 12 مشروعاً ريادياً موزعة على محافظات المملكة، الى إيجاد مشاريع مولدة للفرص وتقديم الدعم للشباب لمساعدتهم على تنفيذ أفكارهم الريادية إضافةً الى نشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة، وإبراز قدرة الشباب على تغيير الواقع، وتعزيز طموحاتهم وطاقاتهم وروح الابتكار والريادة لديهم.

ويأتي هذا المشروع انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن الشباب هم المحرك الرئيس للتغيير واكتشاف قدراتهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف المحافظات، ودور الصندوق في الاستثمار بقدرات وطاقات الشباب وتكريم الرياديين الاجتماعيين ممن لديهم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية.

يذكر أن الصندوق أطلق بداية العام مجموعة من المشاريع التي تسعى الى توفير فرص نوعية للشباب، وتفتح المجال أمامهم لريادة الأعمال وتشجيعهم على الاستثمار في طاقاتهم، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاماً على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

–(بترا)