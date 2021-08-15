صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يطلق دورة جديدة من “محاربة الفكر المتطرف”

عمان ـ الغد- في إطار تعزيز أسس المواطنة وتفعيل المشاركة الشبابية في الحياة العامة، يطلق صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية الدورة الخامسة من مشروع محاربة الفكر المتطرف.

ويهدف المشروع الى تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لتشكيل نواة شبابية تستهدف التطرف كمنظومة فكرية، وإيجاد بيئة ثقافية وفكرية تمكنهم من التفكير السليم والتمييز بين الخطأ والصواب وتبني الحقائق والمعلومات الموثقة، إضافة الى بناء قدراتهم على فحص المعلومات والمواد المقدمة لهم والتأثير في الآخرين.

ويتطرق المشروع الى مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ليدرك الشباب خطورة خطاب الكراهية وما له من اثار تنعكس بشكل سلبي على المجتمعات وبث خطاب التسامح واحترام الاخر.

ويمر المشاركون في المشروع بعدة مراحل تتضمن ورش تدريبية، وجلسات حوارية تركز على المخزون الفكري والمعرفي، كما يعمل المشاركين في نهاية المشروع على ترجمة ما تعلموه لمشاريع عملية من خلال تنفيذ أعمال تطوعية ومبادرات شبابية لمواجهة الفكر المتطرف.

يشار الى أن المشروع الذي تم اطلاقه عام 2017، وفر حتى الآن (1574) فرصة مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن اعداد دليل تدريبي متكامل وتدريب ميسرين عليه.