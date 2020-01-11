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صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية يطلق “الفرص كتيرة وبتستناكم”

منذ 17 دقيقة

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عمان- الغد- ينطلق فريق من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بجولات ميدانية تحمل عنوان “الفرص كتيرة وبتستناكم” في جميع محافظات المملكة بهدف تعريف الشباب والفئات المستهدفة بالفرص التي يقدمها الصندوق من خلال برامجه وبالتالي توسيع شريحة المستفيدين من هذه البرامج.

وتعمل البرامج والمشاريع التي يوفرها الصندوق على تنمية المواهب والتشجيع على الريادة والابتكار والتأهيل لسوق العمل بالإضافة الى خلق توعية مجتمعية.

وسيكون فريق العمل بإنتظار كل من لديه فكرة أو طريق للإبداع وحب للتعلم ويبحث عن الفرص لدعم مواهبه وتطلعاته ويستثمر طاقاته بتدريبه وتأهليه ليكون فاعل في المجتمع.

وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الجولات وأماكن انعقادها من خلال صفحات الصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتقوم استراتيجية الصندوق الذي تأسس بإرادة ملكية عام 2001، على ترجمة رؤية جلالة الملك في دفع عجلة التنمية، وتحقيق توزيع مكتسباتها بين المحافظات، من خلال إقامة مشاريع إنتاجية ريادية، وتشجيع الإبداع والتميّز والمشاركة الفاعلة والمنتجة لقطاع الشباب.

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