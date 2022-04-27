صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2.4% العام الحالي

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تشهد البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة- من بينها الأردن ومصر والمغرب- نموا اقتصاديا بمعدل 2ر4 بالمئة في العام الحالي، و4ر4 بالمئة للعام المقبل.

وفي هذا الصدد، توقع التقرير للاقتصاد الأردني أن ينمو بنسبة 4ر2 و1ر3 بالمئة للعامين الحالي والمقبل على التوالي.

فيما توقع أن تشهد دول الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي 2ر4 بالمئة للعام الحالي وتضخماً بنسبة 141 بالمئة، مع نمو بنسبة 1,1 بالمئة فقط.

وعلى مستوى التضخم في المملكة، توقع التقرير أن يحوم حول 8ر2 بالمئة للعام الحالي و5ر2 بالمئة للعام المقبل.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يؤثر على توقعات النمو بالنسبة لأفقر الاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعار الخام، بحسب “واشنطن بوست”.

ورفع الصندوق في تقرير له حول أداء المنطقة تقديراته للنمو إلى 5 بالمئة في 2022 بعدما كان توقّع في تشرين الأول/ أكتوبر نموا بـ4,1 بالمئة، لكن هذا التحسن يخفي تباينات كبيرة بين بلدان المنطقة وهي الدول العربية وإيران.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد ازعور “قبل الحرب في أوكرانيا، كان اقتصاد المنطقة يظهر بوادر انتعاش قوي، والجانب السلبي الوحيد كان التضخم الذي بدأ في الارتفاع في عام 2021 وظل مرتفعا”. (بترا)