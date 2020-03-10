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صندوق النقد يدرّب موظفيه على العمل من المنزل لمواجهة كورونا

منذ ساعتين

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واشنطن- أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن، مساء أمس الاثنين، أنّ جميع موظفيه سيعملون يوم الجمعة من منازلهم في إجراء اختباري في حال فرض تفشّي فيروس كورونا المستجدّ عليهم ضرورة العمل عن بُعد.
وقال متحدّث باسم البنك الدولي لوكالات إعلام أمريكية عالمية، إنّ البنك يجري أيضاً اختبارات على إجراءات العمل عن بُعد ولكن على نطاق ضيّق. وكان الصندوق والبنك الدوليان رجّحا قبل أسبوع تحوّل اجتماعاتهما المقرّرة في الربيع المقبل إلى مناسبة افتراضية وسط انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب 110564 شخصا في 100 دولة وأودى بحياة 3862 شخصا لغاية الآن .
وقال صندوق النقد في بيان، إنّه سيجري للمرة الأولى “تدريباً على العمل عن بُعد في جميع مراكزه في العالم” كجزء من “جهود التأهب لمواجهة الأزمة واستعداداً للقاءات الربيع الافتراضية في نيسان”.
وأشار متحدث باسم الصندوق إلى أنّ “هذا التدريب سيسمح لنا بتعزيز جاهزية صندوق النقد الدولي أكثر للاستمرار بعملياته وخدمة أعضائه خلال هذه الأيام العصيبة”. — (بترا)

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