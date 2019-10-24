“صندوق الواحة الثاني” يستثمر في ثمان شركات ناشئة

عمّان– رفع “صندوق الواحة الثاني” الستار عن أسماء الشركات الثمانية الناشئة التي تأهلت للحصول على تمويل يصل لغاية 100 ألف دولار لكل منها.

ويتبع صندوق الواحة الثاني إلى أحد أوائل صناديق الاستثمار بالمشاريع الناشئة ومسرعات الأعمال بالأردن والمنطقة “أويسس 500”.

وتشمل قائمة الشركات التي تأهلت، كونترول كاست (Control cast)، ديكابوليس (Decapolis)، فيتي كوين (FittiCoin)، غوركوم (Ghoorcom)، حريف (Harreef)، ميم (MeemApps)، أوردريرا (OrderEra) وتاب شير (TapShare).

وتم اختيار هذه الشركات الثمانية من بين 1033 شركة تنافست على التمويل، بعد اتباع عملية اختيار وتصفية دقيقة متبوعة بحرص عال ودراسات مفصلة عن 45 استثماراً محتملاً. وخلال المرحلة الأخيرة، قدم 16 مرشحاً عروضهم للجنة استثمارية مستقلة، تضمنت خمسة خبراء في مجالات مالية وتجارية وتقنية متنوعة، والذين قاموا بدورهم باختيار الشركات الثمانية التي تأهلت للحصول على التمويل ضمن الجولة الاستثمارية الأولى لـ “صندوق الواحة الثاني”.

وبالحديث عن الشركات المتأهلة، تساهم شركة كونترول كاست (Controlcast) بتعزيز الابتكار في قطاع الإعلانات، حيث تعمل كسوق إلكتروني وسيط يسمح للمعلنين بعرض إعلاناتهم على شاشات مختلفة عن بعد. وتمثل شركة ديكابوليس (Decapolis) نظاماً متكاملاً لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية عبر سلسلة التزويد باستخدام تقنية “Block Chain”، في حين تعمل فيتي كوين (FittiCoin) كتطبيق إلكتروني متنقل يهدف إلى تشجيع المستخدمين على تبني نمط حياة صحي. وجاءت شركة غوركوم (Ghoorcom) كسوق إلكتروني يطمح إلى تمكين المزارعين من خلال تسويق منتجاتهم وربطهم بمحلات التجزئة، بالإضافة إلى توفير حلول تقنية للدفع وحلول لوجستية لهم. أما حريف (Harreef.ai)، فهي منصة إلكترونية ومقدم لحلول الدردشة الذكية، والتي تستهدف قطاع الفنادق وزبائنهم لرفع مستوى ونوعية الخدمة المقدمة وذلك بالاستناد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الدردشة مثل المسنجر وواتساب. وتهدف شركة ميم (MeemApps) إلى توفير مرجع أعمال متكامل يزود الشركات والمؤسسات التجارية بخدمات وموارد مرجعية باللغة العربية. وتأتي المنصة الإلكترونية أوردريرا (OrderEra) لربط الموردين مع نقاط البيع في مكان واحد، في ظل مساعيها لتطوير الأعمال وتعزيز كفاءة التوزيع في قطاع السلع الاستهلاكية. وأخيراً، تأتي منصة التواصل الاجتماعي تاب شير (TapShare) منصة تواصل اجتماعي تفاعلية تمنح المستخدم مميزات وأدوات متقدمة لمشاركة الصور بأسلوب محترف.

وفي تعليقها على ذلك، أضافت لمى فواز الرئيس التنفيذي لدى “أويسس 500” قائلة: “لا يقتصر الدعم المقدم من صندوق الواحة الثاني على التمويل المبدئي فحسب، بل ستخضع الشركات الثمانية إلى تدريب عملي لستة أشهر ضمن برنامج تسريع الأعمال، والموجه لتطوير منتجات الشركات المشاركة، وتحسين نماذج أعمالها، بالإضافة إلى توفير فرص الإرشاد والتوجيه، والاستفادة من فرص التواصل والتشبيك مع الخبراء في المجال”.

ومن جانبه، علق ليث القاسم الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة: “يأتي استثمار الصندوق الأردني للريادة في “صندوق الواحة الثاني” في إطار استراتيجيتنا المؤسسية الرامية إلى تحديث بيئة ريادة الأعمال في الأردن وزيادة إنتاجيتها، وإيجاد بيئة تتيح للشركات الناشئة فرصة التطور والازدهار والتحول إلى شركات منافسة.” وأضاف: “هناك العديد من الصفات المشتركة بين هذه الشركات الثمانية، إذ تعزز كل منها الابتكار في مجالها، وتستحدث تقنيات وحلول جديدة أمام التحديات والعقبات التي تواجهها، وتُؤمن أن الابتكار هو حجر الأساس لتعزيز التنافسية المؤسسية المستدامة.”

ومن الجدير بالذكر بأن “أويسس 500” قد أطلقت “صندوق الواحة الثاني” في شهر تموز 2019، بدعم وتمويل من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الصندوق الأردني للريادة، والبنك العربي، لغايات الاستثمار بشكل نصف سنوي في الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولية.