صندوق دعم البحث العلمي في “التعليم العالي” يطلق هاكاثون المئوية “نحو جيل أردني مبتكر”

عمان- الغد- احتفالاً بمئوية تأسيس الدولة الأردنية (1921-2021) يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق هاكاثون المئوية “نحو جيل أردني مبتكر”، وذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دورها من خلال صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بالإسهام في تعزيز بناء الصرح العلمي، وتطوير بناء القدرات العلمية للموارد البشرية للشباب الأردني، حيث سيعمل هذا الهاكاثون على توجيه الدعم المالي ضمن مسار التقييم السريع لمشاريع ريادية وابتكارية مقدمة من الأفراد من فئة المبتكرين والرياديين ضمن تحديات محددة لكل محور، بحيث تُسهم هذه المشاريع في التنمية المستدامة على المستوى الوطني، حيث يستطيع الراغبين بالمشاركة بتسجيل طلباتهم، ومن ثم الاجتماع بالخبراء في كل محور ، وأخيراً تقديم الطلبات التفصيلية للمشاريع.

الفئات المستهدفة (شروط المشاركة بالهاكاثون):

1- الشباب الأردنيين ضمن الفئة العمرية (18-39) سنة من المبتكرين والرياديين وذلك وفق الآتي:

‌أ- لا يشترط عملك لدى أي جهة (جامعة، مركز بحثي، شركة…الخ)

‌ب- لا يشترط حصولك على درجة علمية محددة

‌ج- لا يشترط حصولك على دعم مالي سابق لأي مشروع

2- أن تحقق فكرة المشروع مفهوم الابتكار والريادة من حيث:

‌أ- الاسهام في خلق قيمة جديدة (على المستوى العالمي و/ أو الإقليمي و/ أو المحلي) بطريقة جديدة تُفضي إلى منتج أو طريقة صنع كليهما في أي من مجالات التقنية ويترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/ أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/ أو إيرادات جديدة و/ أو تحسين خدمة و/ أو عمليات جديدة و/ أو تأثير مجتمعي. ويحقق مفهوم الابتكار على أرض الواقع)

‌ب- يؤدي بدوره إلى إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة، والمخاطرة، وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها، ويحقق مفهوم الريادة على أرض الواقع.

ويشمل الهاكاثون أربعة محاور رئيسة يمكن تقديم المشاريع ضمنها وهي:

1. تقنيات التعليم (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التعليم Ed-tech)

2. تسخير العلوم والتكنولوجيا (التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة والأمن الغذائي)

3. قطاع الصناعة (توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء… الخ)

4. تقنيات تنشيط السياحة وتعزيز التراث الوطني (توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة قطاع السياحة)

آلية المشاركة:

1. قم بالتسجيل للمشاركة في الهاكاثون من خلال تعبئة نموذج المشاركة الموجود على الموقع الإلكتروني للصندوق باستخدام الرابط الآتي : http://rce.mohe.gov.jo/hackathon/ ، علماً بأن عملية التسجيل تبدأ من صباح يوم الأحد الموافق 4 / 4 / 2021 وتنتهي بنهاية دوام يوم الأحد الموافق 11 / 4 / 2021

2. تأكد من استلام رسالة نصية تفيد باستكمال تعبئة الطلب.

3. حضور جلسة افتراضية أولى (1 Virtual Session ) ( سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً) ومدتها ساعتان بحيث تشمل جميع المحاور مع الخبراء، ويُخصص لكل خبير مدة (30) ثلاثين دقيقة لشرح التحديات المستهدفة للمحور الذي يقع ضمن تخصصه.

4. حضور جلسة افتراضية ثانية (2 Virtual Session ) ( سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً)، وهي عبارة عن سلسلة جلسات على التوالي لكل محور جلسة منفصلة مدتها ساعتان يجتمع بها الخبير المعني بالمتقدمين لمناقشة أفكارهم وبلورتها والإجابة عن استفساراتهم تمهيداً لتقديم طلباتهم التفصيلية. (الطلب التفصيلي هو نموذج أعده صندوق دعم البحث العلمي والابتكار يتضمن تفاصيل خاصة بالمشروع لتتمكن اللجنة المختصة في الصندوق من دراسة وتقييم فكرة مشروعك).

5. تقديم الطلبات التفصيلية (إلكترونياً) للمتقدمين من جميع المحاور (سيتم الإعلان لاحقاً عن الموعد).